日盛盤前｜台股跳空高開 成交量價漲量縮為宜

周四美股因感恩假期休市。

周四台股早盤以小高盤開出，在2330台積電、2303聯電、2308台達電推升下，指數一路震盪走高，終場收在13,845.66點，上漲83點，漲幅0.78%。

OTC指數同步走高，終場收在93點，上漲0.99%，離前波174.20高，僅一步之遙。

加權技術面與籌碼面：

均線：周四台股跳空高開，指數震盪走高收長紅K棒，重回5日線之上，目前短天期均線呈現多頭排列。 量能：成交量縮至2,197.42億元，後續需價漲量增為宜。 技術指標：日KD指標高盪震盪，但開口逐漸縮小。

法人籌碼：三大法人合計+30.35億元；外資+32.09億元、投信-8.45億元、自營商+6.71億元。

電子權值：8吋晶圓代工價格調漲延燒，2303聯電股價盤中再度轉強；2308台達電收盤再創波段新高價。

載板：天線封裝（AiP）則有望帶動BT載板需求成長，加上外資持續調升載板族群，周四8046南電早盤強攻漲停，帶動族群3189景碩再創波段新高，3037欣興震盪走高，收盤漲幅超7%。

航運：由於供需持續吃緊，集裝箱運價指數攀高，三大法人聯手買進2603長榮，周四股價再創波段新高，亦帶動2617台航、2612中航、2605欣興、2615萬海轉強。

鋼鐵：第三季鋼市走出谷底，市場預期後市鋼價反彈，2027大成鋼4Q20虧轉盈領漲，2031新光鋼、2014中鴻收盤上漲超過1%。

觀盤重點：

由於台股持續在高檔震盪，但成交量並未能有效放大，顯示資金仍將類股內輪動為主。短線仍可關注半導體、被動元件、車用、金融、內需等族群，題材上可留意特斯拉、年底銷售旺季相關受惠股。

MCU大缺貨 盛群、凌通受惠：全球微控制器（MCU）大廠意法半導體發生大罷工事件後，對MCU市場影響開始明顯發酵，目前不論8位元、32位元MCU都出現交期大幅拉長狀況，最長甚至上看10個月，中國大陸MCU廠趁這波MCU缺貨趨勢，正式對客戶報價上漲一到兩成左右。由於MCU市場全面交期拉長，缺貨情形明確。市場預期6202盛群、4952凌通、2458義隆及5471松翰等MCU供應鏈將可望搭上這波缺貨潮，建議個股拉回仍採偏多操作。

比特幣崩 一天跌掉2,000美元：比特幣與其他數位貨幣26日盤中重挫，比特幣更在一天之內崩跌逾2,000美元，接連跌破18,000與17,000美元等兩個整數關卡。市場分析下跌主因除了獲利了結賣壓之外，市場另有傳出美國當局可能加強監管加密貨幣的憂慮。建議相關的個股短線先行觀望。

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