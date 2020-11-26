日盛盤前｜美股跌多漲少 台股短線高檔整理

新冠疫情持續在美國蔓延，加州通報史上最高單日確診數 (超過8 萬)，經濟數據方面，美國初領失業金人數連二週上升，周三美股跌多漲少，僅那斯達克指數上漲0.47%，其餘三大指數皆下跌，跌幅介在0.16%~0.58%之間。

台股目前在10日線(13,627點)、月線(13,252點)之上，周三尾盤賣壓湧現，失守5日線(13,773點)，最終下跌3點，跌幅為0.49%，收在13,738.83點，成交金額為2,654.40億元。三大法人合計賣超138.38億元，外資賣超106.32億元、投信賣超9.73億元、自營商賣超22.32億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量平，仍有下跌出量疑慮，後勢仍需量價得宜。 均線：支撐為10日線(約13,627點)附近，壓力為14,000點附近。 技術指標：KD交叉向下，K值高於80處於超買區，短線高檔震盪。

周三櫃買指數跌幅23%，收在172.22點，仍守在5日線之上。支撐約169.5點附近，壓力為175點附近，KD向下，K值高於80處於超買區，短線高檔整理。

觀盤重點：

近二日指數在創高13,951點後拉回，下跌過程出量，失守5日線，短多格局轉弱，建議持股比重降至五成附近，而波段支撐端看月線，月線不破仍是波段偏多，台股選股方向為半導體、被動元件、車用、金融、內需等族群。

高通獲准供貨華為，陸媒報導，華為正積極向供應商訂購4G手機及平板等設備的零組件，市場預期將有助於2330台積電、2454聯發科、2317鴻海等上下游台系供應鏈出貨，然而，5G手機已越來越快在市場上滲透，華為若缺席5G手機市場，據研究機構TrendForce預計，華為2021年全球智慧型手機市占率將降至4%。

砷化鎵代工廠8086宏捷科10 月自結稅後純益達 5000 萬元，年增 21%，宏捷科指出，手機營收占比自第三季回溫，營收月增的趨勢可望延續至明年，產業趨勢發展正面，但留意因與中美晶的私募案，股本擴充可能將稀釋獲利。

近期漲價概念股吸引市場目光，缺櫃、租船成本上漲，貨櫃航運漲價潮持續，全球最大貨櫃船運業者馬士基（Maersk）、赫羅德（Hapag Lloyd）均已調高2020年財測，目前漲價潮已轉移至東南亞航線，包括2603長榮、2609陽明、2615萬海均同步受惠，其中2615萬海因亞洲航線比重攀高超過六成，受惠程度最大。

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