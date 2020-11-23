日盛盤後｜5日線不破 指數仍有機會再創高

繼晶圓代工後，封測價格也將調漲，半導體需求火紅助攻下，週一台股開高走高震盪，最高點13,921點再創歷史新高，最低點13,794點守穩5日線（13,737點）、10日線（13,507點）、月線（13,158點）、季線（12,872點）、半年線（12,520點）及年線（11,805點），終場指數上漲161.57點，漲幅1.18%，收在13,878.01點，成交金額為2,363.41億元，大於5日均量（2,280億元）及20日均量（2,070億元）。三大法人合計買超127.20億元：外資買超108.77億元、投信賣超2.01億元、自營商買超20.44億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

均線：支撐為13,600點至13,700點，壓力為14,100點至14,200點。

技術指標：KD開口向上，9日K值（93）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

櫃買指數漲幅0.97%，收在173.06點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為169點附近，壓力為177點左右，KD技術指標開口向上，9日K值（93）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

我們認為台股近期走勢將於高檔震盪整理，台股選股方向可留意第三季財報優、11月營收預期靓、2021年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。

觀盤重點： 半導體、5G、PCB、被動元件、運輸為短線盤面主流

半導體：晶圓代工產能滿載助漲價格，2330台積電、2303聯電、5347世界先進搶擴產，帶動2404漢唐、6187萬潤等將因先進製程而迎來商機。記憶體2337旺宏、2408南亞科受惠陸廠轉單，IC封測價格第四季起調漲，3711日月光投控、8150南茂、6451訊芯-KY、2449京元電、6683雍智等向前衝，IC設計指標股包括2454聯發科、3034聯詠、3227原相、4968立積、2379瑞昱、6415矽力-KY、6138茂達、3443創意、3661世芯-KY等，二線的3041揚智、5269祥碩、6533晶心科、6643M31、6233旺玖、2363矽統、8081致新、3006晶豪科週一強強滾。

5G：全球拚5G商轉，PA在5G時代用量將增加，3105穩懋、2455全新、8086宏捷科等營運回升，散熱6230超眾、3324雙鴻、3338泰碩、3017奇鋐、3653健策等也因5G而受惠，5G相關通訊元件6271同欣電、3152璟德2020年迎新商機，2314台揚也將與富爸爸2317鴻海合作奪先機。

PCB：載板供需吃緊，相關公司如3189景碩、8046南電等將受惠。

被動元件：第四季供需吃緊，2327國巨、 2492華新科、6173信昌電、2375凱美、8042金山電、2456奇力新、6284佳邦、2428興勤等將可受惠。

運輸：運價上揚，可留意貨櫃船隊2603長榮、2609陽明、2615萬海、散裝2612中航、2606裕民、2605新興、5608四維航、出口相關2636台驊投控、5609中菲行、船舶裝卸2613中櫃等。

運動風：運動風潮興起，可留意如健身器材1515力山、1736喬山、健身房8462柏文、製鞋9904寶成、9910豐泰、9802鈺齊-KY、9938百和、紡織成衣1477聚陽、1476儒鴻、休閒車5288豐祥-KY、電動自行車9921巨大、9914美利達、高爾夫球8924大田、8928鉅明、8938明安、6670復盛應用等。

生技：生技為台灣產業的明日之星，可留意包括原料藥4119旭富、1762中化生、新藥4105東洋、1752南光、4162智擎、1760寶齡富錦、1795美時、4743合一、醫材4107邦特、4163鐿鈦、4126太醫等。

車用：Tesla上海廠2021年產能可望加倍擴產，國內供應鏈如3665貿聯-KY、1536和大、4551智伸科、6288聯嘉、8349恒燿、8183精星、2360致茂、2474可成、4938和碩、2357華碩等長線將相對受惠，車市回溫，零組件2231為升、6279胡連等可望受惠。

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