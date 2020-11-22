日盛盤前｜美股四大指數高檔整理 台股有利多頭

全美多州重啟防疫限制，美財政部中止部分紓困措施引發市場拋售潮，上週五美股下跌，跌幅介於42至0.75％，美股四大指數短期高檔整理。APPLE下跌1.10%，台積電ADR下跌1.32%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。 均線：支撐為13,400點至13,500點，壓力為13,900點至14,000點。 技術指標：KD開口向上/下/閉合，9日K值位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為165點附近，壓力為177點左右，KD技術指標開口向上/下/閉合，9日K值位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

觀盤重點：

觀察台股指數是否能守穩在5日線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，我們認為近期選股方向為第三季財報優、11月營收預期靓、2021年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。

半導體產能全線吃緊，不僅前段晶圓代工產能供不應求，後段封測產能同樣出現嚴重短缺情況。由於9月以來打線及植球封裝訂單大舉湧現，覆晶封裝及晶圓級封裝同樣訂單應接不暇，上游客戶幾乎每隔一～二周就追加一次下單量，訂單出貨比已拉高至4～1.5。所以，封測廠第四季陸續針對新訂單調漲價格20～30％，明年第一季將再全面調漲5～10％，3711日月光投控等國內封測廠將可望受惠。

金管會加入打炒房行列，盯上銀行不動產授信業務，年底前擬啟動專案金檢，上周五（20日）並發函給所有銀行，下令強化不動產授信風險控管，尤其針對豪宅貸款、餘屋貸款及土建融貸款等八類常見金檢缺失態樣，要求銀行確實檢討改善，此舉恐對國內營建業帶來營運壓力。

聯發科（2454）5G晶片出貨喊衝。業界傳出，在OPPO、vivo、LG、小米、realme與中興等主要客戶擴大備貨下，聯發科明年5G晶片出貨量有望高達2億套以上，較今年的逾4,500萬套大增近1.7倍，甚至上看1.5億套，迎接倍數成長爆發期，市占率挑戰站穩三成大關。

2357華碩、4938和碩強攻汽車電子領域報捷。華碩透過旗下轉投資宇碩切入擴增實境抬頭顯示器（AR HUD）業務，陸續打入裕隆、台灣現代汽車等車廠供應鏈。和碩則以原本代工優勢，進軍汽車中控台與電控領域，成功取得特斯拉訂單。

正新橡膠（2105）旗下雙印廠（印度與印尼），未來將成為公司營運成長的兩大動能！為擴大印尼廠的機車胎生產規模，正新董事會日前決議以自有資金，增資印尼PT.Maxxis International Indonesia公司逾2,999萬美元(合新台幣逾8.63億元)，以充實營運資金，期望印尼廠明年機車胎日產量可超過2.5萬條，單月營運達損益兩平。

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