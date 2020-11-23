宏遠盤前|股市創新高 樂觀帶點謹慎

台股將挑戰14,000點

拜登當選美國總統，市場預期美中貿易衝突減緩，且因其所屬的民主黨沒有 贏得多數席位，拜登對大型企業監管及加稅的機會降低，科技股大漲；輝瑞與 BioNTech公布新冠病毒疫苗在人體實驗預防有效90%，及Moderna公布新冠病毒疫苗在人體實驗預防有效95%，疫情受害股、塑化、金融等傳產股大漲，推升道瓊及標普指數大漲，美股四大指數皆創新高。受到美股上漲激勵，台積電股價創新高帶領半導體股衝鋒，電子及傳產龍頭股表現佳，上周台股續創新高；上週四及五則是漲多拉回；若美股續強往上漲的話，台股或可挑戰14,000點。

投資選股策略

近期個股大漲，選股難度大幅增加，選股建議先以第三季財報好、第四季業績及明年度業績也成長，且本益比低的個股，比較安全且比較有表現機會，建議可參考附表的各產業景氣概況及投資建議。參照以往台股最後一段大漲行情往往是外資認錯回補電子權值股，如台積電帶領半導體股衝高、產業龍頭股如水泥、塑化、航運、金融及業績股等股價基期及本益比較低的個股，使得股價上漲墊高大盤指數；從近期外資買超標的已出現這樣情況，可留意台泥、亞泥、台塑集團、台積電、日月光投控、技嘉、微星、鴻海、和碩、友達、群創、大立光、國巨、華新科、長榮、陽明、富邦金、國泰金等龍頭股。

股價大漲放煙火，讓人歡喜讓人憂

近兩週台股大盤及個股大漲，甚至許多中小型電子股出現群魔亂舞情況，即使多頭氣盛，卻也需提防股價漲多的中小型股及投機股股價噴出後，開始出現往下大幅修正的情況。因台股及個股股價大漲至今，雖因下半年台灣各產業有急單效應使得上市櫃公司第三季業績不錯，第四季業績呈現淡季不淡，中小型電子股及外銷股股價大漲。但第三季起台幣對美元大幅升值造成許多外銷公司匯兌損失、電子股股價大漲後本益比過高、10月電子股營收月成長率大多往下降且表現不如預期，電子股業績高峰已過；但因個股股價已大漲到非常高位置且投機氣盛，不能再過度樂觀作夢行情，反而需要小心謹慎。尤其個股股價基期及本益比太高者，如幾檔千金股及高價股股價被拉到創新高且出現投機行情，需提防上車容易下車難。至於許多沒獲利的公司股價大漲，更沒有必要將股市投資當作投機來做，因為個股股價泡沫一旦破滅，未來出現大幅修正，常常突然一價跌停到底，投資人賣都賣不掉。

股市創新高，樂觀帶點謹慎

即使短線美台股市指數仍有可能續創新高，但是在樂觀情緒已逐漸達到高峰之際，投資人在樂觀中仍應帶點謹慎。其一是當高科技股大漲再換傳產股落後補漲，若所有的股票都輪漲過，幾乎沒有便宜貨可以投資時，那麼不僅買盤會停滯，甚至賣盤開始出現；一旦因意外性利空出現，或因個股業績不如預期，都將會使得大盤較多的修正幅度。

其二是即使近期疫苗突破性發展，但因試驗樣本數低，市場仍然會有疑慮，且要大量生產疫苗也需要一段時間，可能緩不濟急；且因近期全球感染肺炎疫情人數持續大幅增加，全球股市卻大創新高，美國確診人數將達1,200萬人，但美股大漲且有噴出現象，這是非常不合理的現象，也需要小心謹慎的。若是歐美國家甚至美國新總統拜登都有意要採取封城措施來降低疫情蔓延，一旦歐美國家又開始封城，預期將更不利於目前已大漲到比2月初更高位置的全球股市。

其三是即使美國在近期可能會通過紓困方案，就怕這也是最後一次的紓困案，或是紓困金額不如預期，投資人可能以利多出盡或利多不如預期而大賣股票，結果造成股市多殺多。

其四是今年3月底全球股市大漲至今，做多的基金經理人績效大好，為了確保績效及安心放假過聖誕節，預期可能會提早賣出結帳，使得今年結帳賣壓可能提早在12月上旬出現，不會拖到12月中下旬才來賣股票。美股可能在12月上旬出現一波提早賣壓，使得美股四大指數出現漲多拉回修正一段時間；然後可能在12月中下旬往上作最後一波的績效拉抬，之後提防美股四大指數出現M頭型態，如果不幸遇到利空還會再往下修正。

其五是也需要擔心的是，今年疫情使得在家上班上課，對PC/NB/MB/平板電腦/電視/網通/運動用品/耳溫槍及額溫槍/民生用品等產品的過度下單及囤積，今年底旺季需求結束後，恐將造成通路商庫存調整及需求大幅下降，使得相關公司2021年上半年業績不佳。因一年當中的 PC/NB/MB/平板電腦等 PC 產品都很穩 定不太會增加，譬如上述合計總共6億台，但2020年需求突然大增為7億台， 雖然疫情會推升少數新增需求者，如新增5千萬台，但也將想買的及不想買的人被迫在今年或最晚明年初買完，如增加5千萬台被迫提前購買。如此，2021年 PC/NB/MB/平板電腦需求恐怕將從正常的6億台降至5.5億台，若沒有像2020年有類似出現新增5千萬台需求的話，預期2021年需求將低於6億台，相對於2020年有7億台需求情況，2021年PC/NB/MB/平板電腦求將大降 2位數以上，屆時將對 PC/NB/MB/平板電腦等上中下游相關產業造成衝擊。

甚至若上中下游及通路廠商存在過度下單的話，尤其是上游IC對晶圓代工廠 過度下單，且因今年耳溫槍及額溫槍等防疫產品對IC設計公司及晶圓代工廠都 是多出來的需求，預期2021年需求恐將會大降，屆時恐將使得上述業績比重越 高且在今年股價大漲的相關個股股價出現大幅修正，可能拖累大盤較大幅度的修正。以上幾點負面因素或可能在12月到明年第一季發生，對從3月底以來漲 幅過多的全球股市造成影響，這是近期全球股市大漲後，樂觀必須帶點謹慎的原因。

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