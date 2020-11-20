日盛盤後｜短線多空關鍵位置在10日線

週五台股開平震盪，最高點13,726點未突破歷史高13,785點，最低點13,666點回測5日線（13,671點）且守穩10日線（13,432點）、月線（13,110點）、季線（12,854點）、半年線（12,497點）及年線（11,796點），終場指數下跌5.99點，跌幅0.04%，收在13,716.44點，成交金額為2,191.01億元，略小於5日均量（2,280億元）但大於20日均量（2,030億元）。三大法人合計賣超32.75億元：外資賣超44.76億元、投信賣超0.88億元、自營商買超12.89億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

均線： 支撐為13,400點至13,500點，壓力為13,900點至14,000點。

技術指標：KD開口閉合，9日K值（92）位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

櫃買指數漲幅0.54%，收在171.39點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為165點附近，壓力為177點左右，KD技術指標開口向上，9日K值（93）位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

我們認為台股近期走勢將於高檔震盪整理，台股選股方向可留意第三季財報優、11月營收預期靓、2021年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。

觀盤重點： 半導體、PCB、綠能、遊戲、5G、生技為短線盤面主流

半導體：2330台積電成國際戰略公司，晶圓代工2303聯電、5347世界先進產能滿載，帶動2404漢唐、6187萬潤等將因先進製程而迎來商機。IC設計指標股包括2454聯發科、3034聯詠、3227原相、4968立積、2379瑞昱、6415矽力-KY、6138茂達、3443創意、3661世芯-KY等，二線的533晶心科、6643M31、3228金麗科、3041揚智、3006晶豪科、6531愛普週五活蹦亂跳。

PCB：載板供需吃緊，相關公司如3189景碩、8046南電等將受惠，6552易華電近期轉強。

綠能：政府大力扶持綠能產業，離岸風電相關如3708上緯投控、1589永冠-KY、9958世紀鋼、3023信邦等及太陽能相關的、6443元晶、6244茂迪、6477安集、5871中租-KY、6441廣錠等可觀察。

遊戲：資金輪動，週五3546宇峻、3083網龍、5478智冠相對強勢。

5G：全球拚5G商轉，相關個股如光通訊的6426統新、4977眾達-KY、3025星通、6451訊芯-KY等，PA在5G時代用量將增加，3105穩懋、2455全新、8086宏捷科等營運回升，散熱6230超眾、3324雙鴻、3338泰碩、3017奇鋐、3653健策等也因5G而受惠，5G相關通訊元件6271同欣電、3152璟德2020年迎新商機。

生技：生技為台灣產業的明日之星，可留意包括原料藥4119旭富、1762中化生、新藥4105東洋、1752南光、4162智擎、1760寶齡富錦、1795美時、4743合一、醫材4107邦特、4163鐿鈦、4126太醫等。

被動元件：第四季供需吃緊，2327國巨、 2492華新科、6173信昌電、2456奇力新、6284佳邦、2428興勤等將可受惠。

蘋概：APPLE新機帶動供應鏈拉貨，2317鴻海、3008大立光、3406玉晶光、2474可成、3376新日興、4966譜瑞-KY等可留意。

運動風：運動風潮興起，可留意如健身器材1515力山、1736喬山、健身房8462柏文、製鞋9904寶成、9910豐泰、9802鈺齊-KY、9938百和、紡織成衣1477聚陽、1476儒鴻、休閒車5288豐祥-KY等。

車用：Tesla上海廠2021年產能可望加倍擴產，國內供應鏈如3665貿聯-KY、1536和大、4551智伸科、6288聯嘉、8349恒燿、8183精星、2360致茂、2474可成等長線將相對受惠，車市回溫，零組件2231為升、6279胡連等可望受惠。

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