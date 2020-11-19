日盛盤後｜指數漲多拉回守穩5日線

美國疫情增溫，紐約下達停課令、美股聞訊下跌，亞股普遍呈現震盪，台股加權指數早盤一度站回平盤之上，不過權值股賣壓出籠，指數再度往下壓回，收盤指數收低，成交量較前一交易日量縮；OTC指數表現比集中市場強勢，逆勢收漲。盤面資金聚焦被動元件、觀光、生技及部分IC設計及光學個股，終場指數下跌50.86點，跌幅0.37%，收在13,722.43點，成交金額為2,071.41億元。三大法人合計賣超44.91億元：外資賣超47.03億元、投信賣超1.73億元、自營商買超3.85億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能：量縮下跌，後續上漲須補量，下跌須量縮。

均線：下檔支撐為13,500點附近，上檔壓力為14,000點附近。

技術指標：日KD持續在80以上超買區，提防短線震盪幅度會加劇。

櫃買指數上漲0.29%，收在170.47點。短線支撐為166點附近，壓力為175點附近。

台股選股方向可留意被動元件、PCB、金融、觀光、造紙、塑化、內需。

觀盤重點： 類股及個股輪動快速

IC設計：受惠中國去美化商機，6533晶心科市場預期明年整體RISC-V業績成長幅度可上看三成，股價近一周呈現飆漲，周四再度攻上漲停，6643M31 10月營收年增32.61%，股價經過3個月橫盤整理後，周四帶量長紅突破。

被動元件：整體被動元件第三季在旺季拉貨效應下，多家廠商第三季獲利寫下近七季以來新高紀錄，周四在大盤回檔之際，整體相關族群個股表現相對強勢，6173信昌電及2456奇力新股價均再度站回所有均線之上，龍頭股2327國巨及2492華新科第四季在車用領域布局，股價表現也相對強勢。

觀光：隨著新冠疫苗陸續問世後，各國內需經濟可望恢復，觀光類股中餐飲相關個股持續受資金青睞，2727王品第三季已轉虧為盈，周四股價再創本波新高，另一餐飲股2723美食-KY也同步再度續強，股價上漲超過5%。

操作建議

美國疫情增溫，也使得全球股市恐再面臨震盪，加上美股多數至數本周並未因疫苗利多再創新高，因此我們認為短線上操作上切勿過度追高，投資人仍必須留意外資後續進出動向。選股佈局上，建議採分散各類股佈局。選股方向可留意被動元件、PCB、金融、觀光、造紙、塑化、內需股等。

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