日盛盤前｜美股四大指數下跌 台股提防短線震幅加劇

美股早盤在輝瑞傳出新冠疫苗最終結果傳出保護效力達95%的利多一度上漲，但在疫情持續增溫，紐約市長宣布紐約市公立學校將轉為線上教學，以遏制新冠病毒病例明顯加，美股聞訊下跌，終場美股四大指數均呈現下跌，漲跌幅介於-0.72%至-1.16%，其中費半指數跌幅最小，台積電ADR上漲27%，聯電ADR下跌0.53%。

量價及技術面：

量能：價漲量縮，後續上漲須補量，下跌須量縮。 均線：下檔支撐為13,500點附近，上檔壓力為14,000點附近。 技術指標：日KD持續在80以上超買區，提防短線震盪幅度會加劇。

櫃買指數上漲97%，收在169.98點。短線支撐為165點附近，壓力為173點附近。

觀盤重點：

本周台股在外資持續買進權值股推升指數持續走揚，不過美股科技股本周皆未再創新高，因此我們認為短線上在台指期結算後，投資人仍須留意外資後續進出動向。選股佈局上，建議採分散各類股佈局。選股方向可留意被動元件、PCB、金融、觀光、造紙、塑化、內需股等。

TrendForce旗下半導體研究處表示，觀察目前最先進的5奈米製程，2330台積電在華為旗下HiSilicon遭美禁令限制後，今年初才量產的5奈米製程僅剩蘋果為唯一客戶，預估其總投片量難以完全彌補HiSilicon空缺的產能，導致5奈米稼動率今年下半年落在約85~90%；明年除蘋果之外，AMD 5奈米Zen 4架構產品也將開始小量試產，將支撐稼動率維持在85~90%。

2454聯發科執行昨（18）日出席第3屆GCSF全球企業永續論壇，針對明年的景氣狀況，他表示，新冠肺炎疫情總會慢慢過去，全球景氣一定也會一步步回升，至於半導體景氣今年其實比大家想像得好，2454聯發科也表現得不錯，明年應該也會是一個正面的狀況。

面板報價漲不停，3481群創、2409友達本季營運將大甩尾，演出大驚奇。3481群創昨（18）日率先喊出全年要賺錢，並高喊明年獲利創新高，要為員工加薪。以該公司前三季累虧逾85億元計算，本季獲利將是第3季4億元的近六倍，單季獲利挑戰百億元。

美國製藥公司莫德納（Moderna）新冠疫苗結果顯示，有效率高達5％，疫苗捷報頻傳，增添外界對疫情趨緩憧憬，航空股買盤拉動，2610華航、2618長榮航股價齊揚；另受惠運價上揚，貨櫃海運股東山再起，2615萬海、2603長榮群起上攻，海運、航空同步表態。

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