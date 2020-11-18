日盛盤後｜原油、美元、金價皆下滑 台股價漲量縮

週二美國新冠危機持續惡化，新一輪經濟封鎖威脅越來越大，零售銷售數據疲弱，原油、美元、金價皆下滑，美股自昨日收盤高點回落；終場美股四大指數跌幅介於-0.21~-0.86%；蘋果-0.76%；美光+0.21%；特斯拉+8.21%；台積電ADR-3.59%；聯電ADR-2.26%。

受週一美國大漲激勵，週二台股在2330台積電開盤跳空大漲突破500元大關的帶動下，指數以大漲94點的13,723.77點開出，指數最高上漲228點的13,780.12點後，在預估量暴增下，短線獲利賣壓出籠，指數一路震盪走低，終場加權指數以上漲41.18點的13,593.01點作收，漲幅0.30%，成交量2,364.36億元。三大法人合計買超149.28億元：外資買超150.99億元、投信賣超0.63億元、自營商賣超1.08億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量微縮，仍有創高機會。

均線：短、中、長期均線呈多頭排列，有利指數攻高。

技術指標：KD在11/04出現黃金交叉買訊，週二K、D開口收斂，留意死亡交叉的賣訊是否出現。

櫃買指數下跌08%，收在168.35點，前高169.64點待突破，支撐約167.3點附近，壓力約在169.6點附近。

觀盤重點

本波從11/02上漲以來的上升趨勢線(11/02的12480點11/13的13170點之切線) ，目前約在13350點附近與5日線(13380點)是短線下檔強力支撐區，未跌破上升趨勢前，指數仍有高點可期，短線偏多操作為宜，而若跌破上升趨勢線，則短線恐將拉回整理。

華為昨（17）日宣布出售旗下手機次品牌「榮耀」所有股權給深圳智信新信息技術公司，完全切割與榮耀的關係。業界解讀，這是華為擺脫美國禁令「緊箍咒」的第一招。由於買方具大陸官方色彩，也被視為大陸官方首次出手為陸企解套，未來「新榮耀」將擴大採購2454聯發科晶片。

璟德（3152）昨（17）日參加櫃買中心業績發表會，釋出營運展望。今年6月以來，璟德營收屢創新高，第3季營收55億元，季增6.5%，為單季最佳；毛利率58%，稅後純益2.02億元，每股純益2.93元，優於第2季的2.8元及去年同期的2.26元。在無線網路WiFi 6與5G需求帶動下，訂單能見度看到明年第1季，本季營運可望再寫新猷。

台泥（1101）不畏疫情今年營運逆勢成長，累積前三季大賺07億元，比去年同期成長3.8%，全年可望連三年大賺超過200億元。展望未來，台泥董事長張安平昨（17）日定調，第4季會第3季好，明年會比今年好，繼續維持成長基調。

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