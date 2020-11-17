日盛盤後｜短多賣壓出籠 無礙多方上攻

受週一美國大漲激勵，週二台股在2330台積電開盤跳空大漲突破500元大關的帶動下，指數以大漲171.94點的13,723.77點開出，指數最高上漲228點的13,780.12點後，在預估量暴增下，短線獲利賣壓出籠，指數一路震盪走低，終場加權指數以上漲41.18點的13,593.01點作收，漲幅0.30%，成交量2,364.36億元。三大法人合計買超149.28億元：外資買超150.99億元、投信賣超0.63億元、自營商賣超1.08億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量微縮，仍有創高機會。

均線：短、中、長期均線呈多頭排列，有利指數攻高。

技術指標：KD在11月4日出現黃金交叉買訊後，週二K、D開口收斂，留意死亡交叉的賣訊是否出現。

櫃買指數下跌0.08%，收在168.35點，前高169.64點待突破，支撐約167.3點附近，壓力約在169.6點附近。

本波從11月2日上漲以來的上升趨勢線（11月2日 的12,480點11月13日的13,170點之切線），目前約在13.550點附近而5日線（13,380點）是短線下檔強力支撐，未跌破上升趨勢前，指數仍有高點可期，偏多操作為宜，而若跌破上升趨勢線恐將拉回整理。

觀盤重點： 太陽能、記憶體、鋼鐵股、航運股、業績成長股

太陽能：在經濟部即將公告「用電大戶條款」，規範超大電量的企業使用一定比率再生能源，激勵今日太陽能攻勢再起，由2406國碩、3686達能漲停領軍，包括:6443元晶、3576聯合再生、6244茂迪等均有4.1%以上的漲幅。

記憶體：美光16日股價大漲6.78%，加上美光高層對產業後市看法偏樂觀，激勵今日記憶體相關個股走強，包括2408南亞科與2337旺宏均有4.3%以上的漲幅，記憶體模組廠則由8088品安（+5.26%）、4973廣穎（+4.49 %）、3260威剛（+1.88%）表現。

鋼鐵股：在2028威致累計前3季稅後EPS達1.01元，YoY+83.63%，賺贏去年全年，而2006東鋼累計前三季稅後EPS達1.97元，YoY+79.1%，優於預期下，由2028威致漲停領漲鋼鐵股，包括：2009第一銅與2006東鋼均有5.35%以上的漲幅、而2027大成鋼、2002中鋼、2014中鴻等漲幅均超過1.5%。

航運股：繼輝瑞後，美國生技大廠 Moderna研發的新冠疫苗也取得重大突破，激勵今日航空雙雄上漲，而貨櫃航運業繼歐美線後，亞洲區間航線運價也大漲，激勵2615萬海股價上漲5.71%創近67個月新高，領漲航運股，包括2618長榮航與2603長榮均有2.9%以上的漲幅、而2610華航也有1.5%以上的漲幅。

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