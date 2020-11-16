日盛盤後｜指數震盪走揚 再創歷史新高

因上週美股四大指數收高、帶動周一亞股普遍上揚。台股早盤小高盤開出，在2330台積電、2303聯電、2454聯發科、2317鴻海與台塑四寶推升下，指數一路震盪走高，終場收在13,555.83點，再創歷史新高。

OTC指數同步走高，終場收在168.49點，創五日新高價。強勢板塊為半導體、電子族群。

加權技術面與籌碼面：

均線：周一台股跳空高開，指數震盪走高收長紅K棒，再創歷史新高價，目前短天期均線呈現多頭排列。

量能：價量齊揚，後維持價漲量增趨勢為宜。

技術指標：日KD指標黃金交叉向上，但KD值處於80之上高檔區。

法人籌碼：三大法人合計+263.66億元；外資+228.7億元、投信-0.63億元、自營商+35.58億元。

觀盤重點： 半導體、設備、蘋概強勢

半導體、設備：上週五台積電ADR勁揚3.79%，2330台積電開盤一路走高，收盤上4.76%；帶動2303聯電、5347世界先進跳空上漲。此外，相關設備股2338光罩、6223旺矽、6510精測、6196帆宣、3680家登、3131弘塑等台積概念股表現佳。

蘋概：蘋果 iPhone 12 系列新機銷售亮眼，2317鴻海股價創四個月來新高；供應鏈玻璃廠3149正達股價直奔漲停，組裝代工廠2382廣達及銅箔基板廠2383台光電均漲逾半根停板，6121新普、4958臻鼎- KY、6269台郡、3711日月光投控、台虹等漲勢強勁。

網通、PCB：5G再獲市場資金青睞，砷化鎵8086宏捷科強勢亮燈漲停、3105穩懋大漲近 5%，創波段新高；2455全新同步漲逾 3%。PCB 族群也獲得資金進駐，軟板廠6153嘉聯益率先攻上漲停；6141柏承、3044健鼎走強。

操作建議

短線可布局有新品發表的蘋果供應鏈（5G與高速傳輸）、二線塑化，與具有雙11與聖誕節相關受惠股。

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