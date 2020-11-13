日盛盤後｜指數高檔震盪 資金轉往傳產

因新增確診人數增加、加上川普再簽禁令封殺中國軍方背景企業，美股四大指數拉回，連動週五亞洲股市普遍盤下整理。台股早盤在平盤附近開出，一度回測五日線（13,185點）附近，午盤過後2330台積電等權值股逐漸回穩，推升最終加權指數收在 13,273.33點，上漲0.39%。

OTC開平震盪，終場收在166.67點，漲幅0.46%，持續在5日線與月線間震盪。

加權技術面與籌碼面：

均線：周五台股收帶下影線紅K棒，暫時守穩5日線。

量能：因周末效應市場追價轉趨謹慎，但是成交量縮至1,806.07億元，後續維持價漲量增趨勢為宜 。

技術指標：日KD指標黃金交叉向上，但KD值處於80之上高檔區。

法人籌碼：三大法人合計+42.85億元；外資+52.14億元、投信-9.05億元、自營商-0.24億元。

觀盤重點：類股輪動快速 資金轉入傳產

比特幣：周四報價再創三年新高，6150撼訊、5386青雲、2465麗台股價再度攻高；相關IC設計3443創意走揚。

PCB：陸系券商發表6153嘉聯益最新報告，指數公司受惠重回蘋果全產品線軟板供應鏈，推升股價量出走高。

紙類：1907永豐餘3Q20EPS跳升至1.33元，創近年新高，早盤一度強攻漲停，也帶動造紙類股1903士紙、1904正隆、1905華紙、1906寶隆早盤股價全面走揚。

餐飲：受惠10月連假，餐飲股營收表現佳，2727王品、2723美食-KY尾盤收漲超過4%。

汽車、自行車：近期市場預期全球車市有望落底，周五整車2204中華、2206三陽車、2207和泰車轉強；9921巨大、9914美利達粗見止跌。

操作建議

短線可布局有新品發表的蘋果供應鏈（5G與高速傳輸）、二線塑化，與具有雙11與聖誕節相關受惠股。

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