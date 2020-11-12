日盛盤前｜台股量縮上漲 短線提防震盪加劇

美國科技股在連日下跌後，受惠蘋果發表搭載自家設計處理器M1的Mac系列電腦的利多，帶動科技股股價反彈，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於-0.08%至+3.67%，其中費半指數最為強勢，台積電ADR上漲67%，聯電ADR上漲2.78%。

量價及技術面：

量能：量縮上漲，後續上漲須補量，下跌須量縮。 均線：下檔支撐為13,000點附近，上檔壓力為13,450點附近。 技術指標：日KD進入80以上超買區，提防短線震盪幅度會加劇。

櫃買指數上漲0.70%，收在166.87點。短線支撐為164點附近，壓力為170點附近。

觀盤重點：

美股因輝瑞疫苗發佈後，國際資金出現賣科技股轉往金融及原物料及內需股的趨勢，台股也同步連動，我們認為短線上建議投資人佈局選股上，可逢高減碼電子股降資金轉往金融、原物料、內需等相關族群佈局。選股方向可留意被動元件、金融、觀光、造紙、塑化、內需。

無懼MSCI（明晟）調降台股三指數權重，金融、塑化昨（11）日領漲台股，在外資大買百億元下，配合自營商、壽險資金等內資追捧，帶動台股昨日共計寫下四大亮點，成為市場熱議話題。

MSCI昨天公布今年第4季指數調整，本次成分股新增二檔（4743合一、3037欣興）、刪除二檔（長2618榮航、1434福懋）。權重在MSCI全球指數、新興市場指數及亞洲（日本除外）指數分別下降01個百分點、0.33個百分點及0.27個百分點。

台股首檔石油槓桿ETF-元大S&P原油正2（00672L），因「負油價」事件衝擊，淨值大幅下跌達到期信ETF強制清算門檻，證交所業已公告，元大S&P原油正2終止上市日為11月13日，代表今（12）日為最後交易日，手上還有部位的投資人，應盡速決定是否參與清算。

晶片電阻廠2478大毅昨（11）日公告前三季獲利09億元，較去年同期大增93.2%，每股純益4.33元。公司看好明年大環境可望成長，抱持正面看法，且通訊和車用占比可望提升。

6271同欣電受惠併購效益及手機、車用需求陸續回溫，加上CMOS影像感測器晶圓重組（RW）新產能全面開出，第4季營運持續喊衝，單季獲利有望較第3季大增四成，營收續創高峰；全年營收年增率有機會達三成，挑戰百億元大關，改寫新猷，每股純益挑戰5元。

4958臻鼎-KY昨（11）日舉行法說會，公布第3季獲利16.3億元，季增逾27%，董事長強調，公司營運谷底已過，在大客戶新機遞延效應帶動下，臻鼎本季營運將可望挑戰新高。

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