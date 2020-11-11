日盛盤後｜指數再創新高 資金結構轉移

美股因輝瑞疫苗發佈後，連續2個交易日出現資金結構改變，也連動台股等相關金融及塑化大型權值股受到資金青睞，同步帶動加權指數再創新高，不過成交量量縮，OTC指數漲幅比集中市場小，收盤仍站穩季線之上。盤面資金聚焦金融、塑化及內需相關族群，終場指數上漲180.47點，漲幅1.38%，收在13,262.19點，成交金額為2,402.22億元。三大法人合計買超196.96億元：外資買超153.92億元、投信賣超4.29億元、自營商買超47.33億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：量縮上漲，後續上漲須補量，下跌須量縮。

均線： 下檔支撐為13,000點附近，上檔壓力為13,450點附近。

技術指標：日KD進入80以上超買區，提防短線震盪幅度會加劇。

櫃買指數上漲0.70%，收在166.87點。短線支撐為164點附近，壓力為170點附近。

台股選股方向可留意被動元件、金融、觀光、造紙、塑化、內需。

觀盤重點：資金從電子抽離轉往金融及內需相關類股

金融：本周輝瑞疫苗發佈後，全球市場出現結構改變，資金從電子轉往金融，外資在台股進出動向也開始轉向，金融股分類指數K線出現連8紅強勢反彈攻上年線，龍頭壽險股2881富邦金股價站上近半年來的高點，也帶動整體金融股上漲。

塑化：新冠疫苗問世後，國際油價出現強彈，產業進入傳統旺季，國際供需吃緊，塑化行情加溫推進，大型塑化股台塑四寶受惠國際資金回補，6505台塑化股價連續2個交易日出現量滾量上漲，至於二線塑化持續續強，1304台聚、1305華夏、1312國喬、1313聯成等股價再創波段新高。

被動元件：整體被動元件第三季在旺季拉貨效應下，多家廠商第三季獲利寫下近七季以來新高紀錄，周三也是成為表現相對亮眼的電子族群，6173信昌電股價創本波新高，另外龍頭股2327國巨及2492華新科第四季在車用領域布局，股價近期表現也相對強勢。

操作建議

美股因輝瑞疫苗發佈後，國際資金出現賣科技股轉往金融及原物料及內需股的趨勢，台股也同步連動，我們認為短線上建議投資人佈局選股上，可逢高減碼電子股將資金轉往金融、原物料、內需等相關族群佈局。選股方向可留意被動元件、金融、觀光、造紙、塑化、內需。

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