日盛盤後｜若萬三守穩 指數有機會持續創高

拜登宣佈贏得美國總統大選，不確定因素干擾解除，週一台股開高走高震盪，最高點13,149點創歷史新高，最低點13,048點守穩前高13,031點、5日線（12,925點）、10日線（12,809點）、月線（12,846點）、季線（12,744點）、年線（12,306點）及半年線（11,725點），終場指數上漲153.94點，漲幅1.19%，收在13,127.47點，成交金額為2,206.41億元，大於5日均量（1,890億元）及20日均量（1,790億元），價漲量增。三大法人合計買超253.36億元：外資買超212.76億元、投信賣超5.90億元、自營商買超46.50億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤多頭再延續。

均線： 支撐為12,700點至12,800點，壓力為13,300點至13,400點。

技術指標：KD開口向上，9日K值（81）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

櫃買指數漲幅1.40%，收在168.13點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為166點附近，壓力為174點左右，KD技術指標開口向上，9日K值（74）大於50，短線偏多。

我們認為台股近期走勢高檔整理，台股選股方向可留意10月營收靓、第三季財報優、第四季展望佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。

觀盤重點：半導體、蘋概、5G、被動元件、車用、運輸、運動風為短線盤面主流

半導體：2330台積電成國際戰略公司，晶圓代工2303聯電、5347世界先進產能滿載，帶動2404漢唐、6187萬潤等將因先進製程而迎來商機。IC設計指標股包括2454聯發科、3034聯詠、3227原相、4968立積、2379瑞昱、6415矽力-KY、6138茂達、3443創意、3661世芯-KY等。

蘋概：APPLE新機帶動供應鏈拉貨，2317鴻海、3008大立光、3406玉晶光、2474可成、3376新日興、4966譜瑞-KY等可留意，6558興能高傳拿下蘋果耳機大單。

5G：全球拚5G商轉，相關個股如光通訊的6426統新、3234光環、4979華星光等，PA在5G時代用量將增加，3105穩懋、2455全新、8086宏捷科等營運回升，散熱6230超眾、3324雙鴻、3338泰碩、3017奇鋐、3653健策等也因5G而受惠，5G相關通訊元件6271同欣電、3152璟德2020年迎新商機。

被動元件：第四季供需吃緊，2327國巨、2492華新科、6173信昌電、6127九豪等可受惠。

車用：Tesla中國市場前景看好，國內供應鏈如3665貿聯-KY、1536和大、4551智伸科、6288聯嘉、8349恒燿、8183精星、2360致茂、2474可成等長線將相對受惠，2231為升的77GHz毫米波雷達已獲2家大陸重卡大廠的一階供應商採用，並已成功切入3家前五大重卡OEM的供應鏈。

運輸：運價上揚，可留意貨櫃船隊2603長榮、2609陽明、2615萬海、散裝2612中航、2606裕民、2605新興、5608四維航、出口相關2636台驊投控、5609中菲行、船舶裝卸2613中櫃等。

運動風：運動風潮興起，可留意如健身器材1515力山、1736喬山、健身房8462柏文、製鞋9910豐泰、9802鈺齊-KY、9938百和、紡織成衣1477聚陽、1476儒鴻、休閒車5288豐祥-KY、電動自行車9921巨大、9914美利達、高爾夫球8924大田、8928鉅明、8938明安、6670復盛應用等。

原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如水泥、1101台泥、1102亞泥、鋼鐵2006東鋼、2015豐興、2031新光鋼、塑化1309台達化、1312國喬、1305華夏、造紙1904正隆、1909榮成、橡膠6582申豐、2108南帝、2103台橡、銅2009第一銅等。

綠能：政府大力扶持綠能產業，離岸風電相關如3708上緯投控、1589永冠-KY、9958世紀鋼、3023信邦等及太陽能相關的6244茂迪、6443元晶、5871中租-KY、6441廣錠等可觀察。

營建資產：央行表示台幣28元將成新常態，營建資產2520冠德、2548華固、1722台肥、2101南港、1440南紡等可留意。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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