日盛盤前｜美股四大指數短期高檔盤堅 台股短線偏多

美國民主黨候選人拜登贏得本次美國總統大選，輝瑞宣布旗下新冠疫苗達 90% 有效，美股開盤狂飆衝高，金融、航空、休閒旅遊類股樂漲，科技股、宅經濟相關股票回檔，週一美股漲跌互見，漲跌幅介於-1.53至95％，美股四大指數短期高檔盤堅。美國運通上漲21.39%，APPLE下跌2.00%，台積電 ADR下跌2.59%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤多頭再延續。 均線：支撐為12,700點至12,800點，壓力為13,300點至13,400點。 技術指標：KD開口向上，9日K值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為166點附近，壓力為174點左右，KD技術指標開口向上，9日K值大於50，短線偏多。

觀盤重點：

觀察台股指數是否能守穩在萬三之上並續創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，我們認為近期選股方向為10月營收靓、第三季財報優、第四季展望佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。

財政部昨（9）日公布10月出口值3億美元，繼今年8月後，再次創下歷年單月新高，年增率11.2%，遠優於預期。官員表示，除了歸功於傳產出口回神、新興科技商機，最關鍵的是蘋果新機上市，「蘋果光」正式照亮台灣出口。

面板市況夯，大陸電子業重要大本營深圳出現面板代理商大規模破天荒暫停報價、停止接單潮，凸顯這一波面板缺貨狀況嚴重，賣方市場確立，報價還會持續揚升，2409友達、3481群創迎向大多頭浪潮，將成為此波缺貨漲價潮大贏家。

大陸科技媒體36氪報導，特斯拉上海廠明年的生產計畫已經出爐，多名行業人士透露，2021年特斯拉上海超級工廠計畫生產約55萬輛汽車，包括30萬輛Model 3車型以及25萬輛Model Y，整個產量比今年高出一倍，台廠供應鏈有機會受惠。

PCB大廠健鼎（3044）昨（9）日公布第3季稅後純益01億元，反映傳統旺季需求，季增52.7%，年減0.2%，每股純益3.81元，其中，單季毛利率、營業利益及淨利均創歷史次高。

載板大廠欣興（3037）山鶯廠大火後，全球晶片尺寸覆晶封裝載板（FCCSP）供貨受到影響，由於該廠產能完全復原至少要一年以上時間，加上各載板廠的產能調配，ABF及BT封裝載板均出現嚴重供給缺口，包括高通、聯發科（2454）、輝達、超微、英特爾等半導體大廠，紛紛找上景碩（3189）及南電（8046）尋求封裝載板產能奧援。

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