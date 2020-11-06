日盛盤後｜ 指數兵臨萬三關卡

美國大選對市場影響淡化，美國股市近日連續彈升，進而帶動台股市場信心，周五加權指數最高點來到12,999點，但因臨近周末假期、加上台股交易時段道瓊期貨走低，買盤追價力道趨於保守，僅兵臨萬三關卡，但未能跨過，最終加權指數上漲54.73點，收在12,973.53點，漲幅為0.42%，成交金額則為1,838.67億元，籌碼方面，周五三大法人合計買超135.95億元：外資買超138.35億元、投信賣超1.87億元、自營商賣超0.53億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：周五大盤呈現價漲量增格局，量能溫和增加，有利短線多方結構。

均線： 指數周五持續守穩在所有均線之上，目前以12,800點關卡（亦為5日線附近）作為支撐區。

技術指標：目前KD指標呈黃金交叉，且開口擴大，短線上不排除有突破萬三的機會。

櫃買指數周五終場上漲0.35%，收在165.81點，目前處在所有均線之上，下檔以半年線位置（約161.6點）為波段支撐。

美國大選後，市場掀起一股「害怕錯過行情」的氣氛，隨外資回補持股，指數自11月2日起連續5日上漲，但考量已臨近萬三心理關卡，短線漲多之個股，仍應避免過度追高；隨市場目光重回基本面，我們建議投資人審視手中持股10月營收變化，後續選股方面，蘋果iPhone 12、索尼PS5、任天堂Switch搭配雙11、聖誕檔期，銷量可期，相關供應鏈可留意，傳產方面包括鋼鐵、線上電商、貨櫃航運、二線塑化、運動風，亦可追蹤。

觀盤重點：車用、貨櫃航運、板卡、IC設計受資金青睞

車用 : 隨車市走出谷底，市場逐漸開始重新檢視車用電子的發展，尤其以先進駕駛輔助系統(ADAS)及電動車兩大領域受到關注，相關個股3552同致、2231為升、4551智伸科、6288聯嘉、4976佳凌、6283淳安，周五受資金青睞，股價齊揚。

貨櫃航運 : 年底前有雙11、聖誕節等購物檔期，消費性電子出貨量看增，貨櫃航運供需吃緊情況可能將持續至明年農曆年前，相關業者2615萬海、2609陽明、2603長榮周五股價收紅，並同步創下波段新高。

板卡 : 比特幣近日走勢強勁，逼近16,000美元大關，並締造2018年元月以來新高，國內板卡廠因此受到激勵，相關個股包括6150撼訊、2399映泰、2465麗臺、5386青雲、2425承啟、3515華擎周五股價走強。

報復性消費 : 疫情仍在全球蔓延，民眾原先出國遊玩的預算，可能將移轉至線上購買3C電子產品，雙11、聖誕購物檔期可能出現報復性消費，蘋果iPhone 12、索尼PS5、任天堂Switch銷售展望正向，相關供應鏈包括2330台積電、4958臻鼎-KY、4938和碩、2317鴻海、6679鈺太、2308台達電、6412群電、3227原相等。

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