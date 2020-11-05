日盛盤後｜尾盤補量急拉 太陽能、生技強勢

周四美股四大指數收高，帶動亞洲股市晨間普遍上漲。台股早盤小幅高開後，因美國大選持續膠著，指數一度拉回平盤附近整理。臨近收盤在2330台積電跳空急拉，推升加權指數最終收在12,918.80點，上漲0.40%。

OTC開高震盪，終場收在165.23點，漲幅0.57%，重回月、季線之上。目前上方壓力在前波高點169.64，下方支撐為半年線約161.4點。

加權技術面與籌碼面：

量能：周四台股急拉尾盤，收長下影紅K棒。

均線：台股縮量至1,750.32億元，後續須維持價漲量增趨勢為宜。

技術指標：日KD指標黃金交叉向上，開口擴大。

法人籌碼： 三大法人合計+171.03億元；外資+153.72億元、投信-0.94億元、自營商+18.25億元。

觀盤重點：太陽能、生技強勢

節能股：盤中美國大選拜登選情轉佳，市場資金轉向太陽能股，6477安集、6244茂迪、3576聯合再生、3686達能、6443元晶股價衝高，帶動風電3708上緯投控、9958世紀鋼與重電族群1514亞力、1519華城、1513中興電上漲。

生技、防疫：近日歐美新冠疫情持續升溫，9919康那香、1325恆大早盤股價走高。此外，市場普遍認為拜登當選有利醫療族群，1762中化生、4123晟德、8406金可-KY、4736泰博轉強。

高通相關：季財報和展望優於市場預期，美國晶片商高通（Qualcomm）盤後大漲逾13%，帶動台廠相關供應鏈，3661世芯-KY、4968立積同步走高。

季報佳：台股進入季報公布密集期，3515華擎3Q EPS突破4元，再創新高，股價底部轉強。

操作建議

短線可布局有新品發表的蘋果供應鏈(5G與高速傳輸)、二線塑化，與具有雙11與聖誕節相關受惠股。

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