日盛盤前｜美國大選膠著 美股科技能源類股領漲

雖然美國大選陷入膠著，但周四美股由科技與能源類股領漲，收盤四大指數漲跌介於34%~3.85%。指標股全面彈升，AMD、谷歌、NVIDIA、APPLE漲幅超過4%，台積電ADR上漲2%。

周三台股早盤在平盤附近震盪，11點過後因2330台積電、2303聯電、2454聯發科等指標股轉強領攻下，推升指數最終收在12,867.90點，上漲04%。

OTC開高震盪走高，終場收在29點，漲幅1.01%。目前上方壓力在前波高點169.64，下方支撐為半年線約160.5點。

加權技術面與籌碼面：

均線：周三台股開高走高，連續拉出第三根紅K，重返月線之上。 量能：台股擴量至1,935.31億元，後維持價漲量增趨勢為宜。 技術指標：日KD指標黃金交叉向上。

法人籌碼：三大法人合計+99.18億元；外資+61.45億元、投信+10.28億元、自營商+27.45億元。

APPLE：蘋果日前寄出邀請函，第三次的秋季特別發表會將於台灣時間11月11日凌晨2點登場，市場預期將發表搭配自家晶片Apple Silicon的新款Mac。早盤帶動ABF的3037欣興、3189景碩、8046南電等一度衝高。

矽晶圓、半導體、IC設計：2303聯電8吋晶圓代工喊漲，加上前一天ADR上漲，2303聯電尾盤收高；5347世界先進公告前3Q季74元收盤上漲。12點過後，IC設計2454聯發科、3034聯詠、2379瑞昱等緩步走高。

貨櫃航運：近期貨櫃報價走揚，加上雙11與歐美聖誕銷售旺季帶動需求，市場預期貨櫃業4Q淡季不淡，2609陽明、2603長榮週三尾盤走揚。

輪胎：受惠中國車市回升，各地車市也緩步復甦，以及全球掀起自行車熱潮，激勵資金轉入2105正新、2106建大、2109華豐相關個股。

觀盤重點：

美國大選牽動盤面變化，但短線可布局有新品發表的蘋果供應鏈，5G與高速輸，還有雙11與聖誕節相關受惠股。

世界Q3獲利 七季高點：5347世界先進召開法說會公布財報，第3季每股純益93元，是近七季高點，累計今年前三季每股純益2.74元，也優於去年同期。展望未來，世界財務長黃惠蘭指出，設定在新台幣兌美元匯率28.6元下，估計第4季業績持續成長，8吋晶圓代工業務因居家辦公、5G電源管理需求增加，使電源驅動IC應用吃緊，確實有漲價情況。

華擎Q3三率三升 單季EPS 4.04元寫歷史新高：板卡廠3515華擎公告第 3 季自結財報，受惠遠距工作、遠距教學需求，第 3 季主板、顯卡需求強勁，每股純益04 元，華擎第 3 季三率三升，每股純益則創單季新高，每股純益 8.34 元，也賺贏去年全年。

聯詠前三季獲利 超越去年全年：驅動IC大廠3034聯詠第三季財報出爐，單季稅後淨利05億元，再度改寫單季新高，且已是連續三季改寫新高紀錄，每股淨利5.59元，累計前三季稅後淨利達81.73億元，已經超越2019年全年水準。進入第四季後，可望持續受惠於TDDI、電視及筆電／平板等產品線出貨續旺，推動業績繳出淡季不淡成績單。

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