日盛盤後｜午後指數緩步走高

周三美股四大指數收高，帶動亞洲股市走高，台股隨著美國大選進入開票階段，指數早盤在平盤附近震盪，加權指數在11點過後，2330台積電、2303聯電、2454聯發科等指標轉轉強領攻下，最終指數收在12,867.90點，上漲1.04%。

OTC開高震盪走高，終場收在164.29點，漲幅1.01%。目前上方壓力在前波高點169.64，下方支撐為半年線約160.5點。

加權技術面與籌碼面：

量能：周三台股開高走高，連續拉出第三根紅K，重返月線之上。

均線：台股擴量至1,935.31億元，後維持價漲量增趨勢為宜。

技術指標：日KD指標黃金交叉向上。

法人籌碼：三大法人合計+99.18億元；外資+61.45億元、投信+10.28億元、自營商+27.45億元。

觀盤重點：半導體、IC設計、貨櫃走揚

APPLE：蘋果日前寄出邀請函，第三次的秋季特別發表會將於台灣時間11月11日凌晨2點登場，市場預期將發表搭配自家晶片Apple Silicon的新款Mac。早盤帶動ABF的3037欣興、3189景碩、8046南電等一度衝高。

矽晶圓、半導體、IC設計：2303聯電8吋晶圓代工喊漲，加上前一天ADR上漲，2303聯電尾盤收高；5347世界先進公告前3Q季2.74元收盤上漲。12點過後，IC設計2454聯發科、3034聯詠、2379瑞昱等緩步走高。

貨櫃：近期貨櫃報價走揚，加上雙11與歐美聖誕銷售旺季帶動需求，市場預期貨櫃業4Q淡季不淡，2609陽明、2603長榮週三尾盤走揚。

輪胎：受惠中國車市回升，各地車市也緩步復甦，以及全球掀起自行車熱潮，激勵資金轉入2105正新、2106建大、2109華豐相關個股。

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