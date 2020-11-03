日盛盤後｜指數反彈站回季線 靜待美大選結果

美國總統大選結果進入倒數，美股出現強彈，也帶動台股加權指數周二出現開高反彈，指數收盤站回季線，成交量也稍微放大，OTC指數漲幅比集中市場弱，收盤仍在季線之下。盤面資金聚焦被動元件、風電、塑化及內需相關的玻陶、觀光、汽車等族群，終場指數上漲144.70點，漲幅1.15%，收在12,736.01點，成交金額為1,672.41億元。三大法人合計買超164.15億元：外資買超145.19億元、投信買超7.11億元、自營商買超11.85億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：量增上漲，後續上漲須補量，下跌須量縮。

均線：下檔支撐為12,400點附近，上檔壓力為13,000點附近。

技術指標：日KD向下開口收斂，提防短線震盪幅度會加劇。

櫃買指數上漲0.87%，收在162.65點。短線支撐為158點附近，壓力為168點附近。

台股選股方向可留意蘋概、IC設計、生技、造紙、二線塑化、內需。

觀盤重點：類股輪彈，強勢族群輪動快速

被動元件：2492華新科公告以每股30元公開收購3311閎暉，將結合雙方資源，加速掌握車用市場發展商機，周二股價攻上漲停。另外整體產業在Q4受惠車用及手機需求，市場預期營收可望回溫，相關公司2327國巨、2456奇力新、6173信昌電、3152璟德、2478大毅等股價皆出現大漲。

塑化：進入傳統旺季，國際供需吃緊，塑化行情加溫推進，受惠國際ABS利差擴大，1309台達化再度轉強上漲；1304台聚9月營收攀揚，周二股價也再度轉強；另外SM因利差改善放大，營運利多轉機發酵，1312國喬股價收盤再度站上所有均線之上；除了二線塑化股外，大型塑化股台塑四寶也同步出現低檔轉強上漲。

風電：3708上緯投控看好風電市場潛力，兩岸積極擴產，9月營收持續創歷史新高，股價經過拉回月線附近整理後，周二再度轉強，也帶動相關風電個股9958世紀鋼同步轉強上漲。

操作建議

美國總統將在周三投票結束開票，市場樂觀預期不致出現系統性風險，全球股市出現強彈，由於周三台股交易時段將陸續開票，我們認為周三盤中行情波動將放大，投資人在操作上切勿過度追高殺低，靜待選舉結果出爐後，再逢低增加持股。

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