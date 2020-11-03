日盛盤前｜台股短線震盪整理

疫情仍持續發燒，歐洲各國再次下達封城令遏止疫情惡化，美國10月ISM製造業PMI報3，預於市場預期，激勵美股四大指數呈現反彈，漲幅介於0.42至1.60%。指標股陶氏化學漲逾5%、特斯拉漲逾3%、Nike上漲1.92%、台積電ADR漲逾2%。

台股目前在5日線(12,694點)、10日線(12,793點)、月線(12,806點)之下，終止連4跌，最終上漲97點，漲幅0.36%，收在12,591.31點，成交金額為1,656.03億元。三大法人合計賣超1.96億元：外資買超29.1億元、投信賣超6.26億元、自營商賣超24.81億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量縮，買盤仍處觀望，後勢仍需量價得宜，方對盤勢止跌有利。 均線：支撐為半年線(約12,220點)附近，壓力為月線(約12,806點)附近。 技術指標：KD向下，K值低於50，短線震盪整理。

櫃買指數跌幅0.42%，收在161.25點，與加權指數走勢分歧。支撐為約158.5點附近，壓力為164.5點附近，KD向下，K值接近20，短線整理格局，但有機會技術性反彈。

觀盤重點：

指數止跌尚需重返5日線之上，突破月線方能正式轉強，因此再未轉強之前，資金比重不宜超過5成水位，目前仍慎防持股過高之風險，短線台股選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、高殖利率等。

中華經濟研究院2日發布的10月台灣製造業採購經理人指數（PMI）和非製造業經理人指數（NMI）持續同步擴張（數值高於50），其中PMI已連四月擴張，且指數續揚6至59.3的2018年2月以來最快擴張速度；NMI指數較9月下跌2.2，但仍站穩53.4，是連五個月處於擴張值。

台積電（2330）近期在線上求職平台領英（LinKedIn）開出數十項職缺，工作地點位於美國亞利桑那州鳳凰城。台積電2020年拋出赴美設廠議題後，就引發業界關注，目前台積電已經規劃將前往美國亞利桑那州設立一座月產能2萬片的5奈米12吋廠，且預計自2021年的九年內將投入120億美元。

PSA華科事業群旗下PCB族群2日公布第三季財報，瀚宇博（5469）第三季獲利39億元、每股盈餘2.35元，累計前三季每股獲利4 .51元。精成科（6191）第三季獲利6.19億元、每股盈餘1.2元，單季獲利創下歷史新高。

鋰電池模組龍頭新普(6121)今(2)日公布10月營收24億元，月增6.97%，年增27.98%，累計前10月營收660.89億元，年增12.6%；受惠全產品線同步成長，新普不僅連兩個月營收寫新猷，單月營收更首度站上90億元，前十月營收也同創高。

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