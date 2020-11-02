日盛盤後｜指數止跌需先重返5日線

台股目前在5日線（12,694點）、10日線（12,793點）、月線（12,806點）之下，終止連4跌，最終上漲44.97點，漲幅0.36%，收在12,591.31點，成交金額為1,656.03億元。三大法人合計賣超1.96億元：外資買超29.1億元、投信賣超6.26億元、自營商賣超24.81億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量縮，買盤仍處觀望，後勢仍需量價得宜，方對盤勢止跌有利。

均線：支撐為半年線（約12,220點）附近，壓力為月線 （12,806點） 附近。

技術指標：KD向下，K值低於50，短線震盪整理。

櫃買指數跌幅0.42%，收在161.25點，與加權指數走勢分歧。支撐為約158.5點附近，壓力為164.5點附近，KD向下，K值接近20，短線整理格局，但有機會技術性反彈。

指數止跌尚需重返5日線之上，突破月線方能正式轉強，因此再未轉強之前，資金比重不宜超過5成水位，目前仍慎防持股過高之風險，短線台股選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、高殖利率等。

觀盤重點： 生技／防疫、航運、金融、網路通訊

生技／防疫：疫情仍籠罩全球，激勵相關概念股如1732毛寶、1762中化生、4142國光生、1760寶齡富錦、6598 ABC-KY、4105東洋、6547高端疫苗等股價修正後反彈。。

航運：第四季需求可望淡季不淡，運價有利維持高檔，相關個股如2603長榮、2609陽明、2615萬海、5607遠雄港等股價強於大盤。

金融：金融股今年以來走勢相對疲乏，周一相關個股如2881富邦金、2892第一金、5876上海商銀、2890永豐金等跌深反彈。

網路通訊：4906正文繳出亮眼第三季財報，股價聞訊攻高；高頻高速傳輸商機也有利產業後勢發展，相關個股如2332友訊、3596智易、3704合勤控等走揚。

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