宏遠盤前|美大選前壓抑 選後台股行情可期

美股分析及投資建議

美總統大選大致底定，上周美股四大指數大漲，化解 10月底收盤時技術線型快要變成小M頭的弱勢。美股大漲主因在於：1.美中兩國貿易衝突應該會減緩，這是利多，對美國高科技股有利，使得美國高科技股大漲；雖然拜登提加稅是利空，但民主黨無法贏得多數席位，使得拜登將對大型企業監管及加稅的機會降低，變成利多看待，使得上周費半及那斯達克指數各大漲12.6%及9.01%。2.美元貶值將使美企第三季季報獲利不錯，有利跨國企業股價表現。3.受疫情影響，民眾無法出國旅遊，也降低各種賽事及大型活動等等支出，轉而對防疫相關、民生用品、在家上班及上課所需的 PC/NB、電視、個人健身器 材、自行車等等產品的購買，使得第四季美國消費力道也還算強勁。4.紓困案在選後將通過。5.FED維持寬鬆貨幣政策，資金面偏多有利股市。

因美股已事先反應美國大選的紛擾及疫情再次升溫的情況，許多投資人 在美國總統大選前退出觀望，選後才會進場；且在上述五項有利的基本面及資金面支撐下，美股在總統大選完畢後走出陰霾，預期美中貿易戰緩和，對高科技有利，使得上周費半指數大漲且領先再創新高，或將有機會推升美股四大指數上漲，甚至還可能繼續創新高。即使美股四大指數或可能在11月上漲甚至再創新高，但是更應小心，其一是美股四大指數及個股股價從3月底以來大漲，做多的基金經理人績效大好，為了確保績效可能會提早賣股票及提早排休假，不會拖到12月中下旬才賣股票；其二是在家上班及上課引申的PC/MB/NB/平板電腦及相關的終端產品大缺貨，就怕通路市場及上游IC重複訂單，明年1月以後可能就會有庫存調整壓力。其三是除今年底的結帳賣壓可能會提早出現在11月底到12月初外，也需擔心多殺多造成本益比過高的美股在12月修正，然後因庫存過高調整造成廠商訂單下降，企業下修2021年第一季業績，造成美股下跌。

台股分析及投資建議

拜登當選美國總統，市場預期中美貿易戰將會緩和，美股大漲帶動台股上漲，尤其美國高科技股大漲帶動台灣電子股強勢，傳產股較弱，因與電子股產生資金輪動及排擠。中美貿易戰緩和，對各產業都是有利，只是之前的華為受惠股及華為受害股，將會逆轉；川普限制美國高科技廠商不能出貨華為，使台灣部分廠商不利，這些華為受害股有機會鹹魚翻生，未來可以出貨華為；之前因美企不能出貨華，使得台灣部分廠商成為華為大量拉貨的受惠股，可能會因未來美企可以出貨華為，不利於華為受惠股。相同地，美國對中芯半導體限制造成部分受惠股及受害股，也可能逆轉，8吋晶圓代工漲價將可能不如預期。中美貿易戰減緩，全球經濟成長將會增加，貨物暢其流，對貨櫃航運需求量會增加，貨櫃航運業是大利多。目前貨櫃航運業今明兩年的本益比及股價基期都偏低，今年賺大錢之後又有高配息的高殖利率保護，將是大多頭格局。如果美股在大選後走出陰霾甚至四大指數續創新高，外資重新買超台股，屆時台股可望跟著美股上漲或再創新高。選股仍應以基本面獲利、未來有利趨勢、股價及本益比基期低、籌碼乾淨，即使股價被殺低，但股票籌碼換手到公司派及識貨的人手中，這些人的持股信心最強，將來股價更會大漲。但股價基期高且本益比也太高者，如幾檔千金高價股股價被拉高，甚至創新高且出現投機行情，需提防上車容易下車難。

電子股投資建議

近期歐美回補庫存使得目前各產業出貨暢旺，包含疫情帶動在家上班上課，使得NB/MB、PC、平板電腦、電視、網通等相關產品及零組件需求強勁，今年大約可成長15%，迎來最近10年大幅成長的契機，也帶動面板缺貨且報價大漲，部分上游IC產品也缺貨，本波景氣或可延續到今年底~明年初，上述相關公司操作到今年底就好。因為在家上班及上課引申的PC/MB/NB/平板電腦及相關的終端產品大缺貨，就怕通路市場及上游IC重複訂單，明年1月以後可能 就會有庫存調整壓力。上述產品在2020年大幅成長15%，需提防該買的都買了， 不想買的也買了，使得2021年恐衰退10%~15%，再加上若有重複訂單將會更不利。太陽能則因政府能源政策主導及看好拜登當選的聯想，惟近期股價大漲後，短線大幅搶高的風險偏高，因為第三季及全年的獲利還很低，股價已大幅跑在基本面之前太多，提防拜登當選後只漲幾天就出現短線利多出盡，需待股價適度修正才會比較安全。今年手機市場不用太期待，因為許多資金被排擠到防疫、民生用品及在家上班上課的NB/MB、PC、平板、電視、網通產品，可能要等明年5G手機降價及5G基地台普及才會有換機潮。蘋果新手機在10月13日推出，Apple新手機拉貨會對股價基期低的相關零組件廠有利，可望迎來第一波拉貨朝，新機具5G功能使得新增5G功能的零組件公司成為最大受惠者。雖然新手機空機維持去年相同售價，但因1.沒有耳機及充電器，等於變相加價；2.5G資費太高及5G建置不普及，將會使消費者延遲購買意願。蘋果新手機初期舖貨造就蘋概股短線反應，不能期待太多，可能要等明年中蘋果若能搶到華為手機市佔率，對蘋概股才會是大利多。

投資電子股需留意，1.第三季及第四季台幣對美元大幅升值恐造成廠商匯兌損失；2.9~10月中上游電子業營收達高峰而後進入淡季，下游組裝廠的旺季或可延至10~11月；3.台積電法說會說第四季客戶庫存偏高，因IC設計公司無法對台積電第四季投單刪單，台積電第四季業績還能成長，但明年第一季面臨蘋果及IC設計公司訂單降低使業績往下降，台積電股價受到壓抑；除非Intel能 夠明確下單給台積電，將可使台積電股價再創新高。4.台積電及聯電法說都提 到客戶庫存偏高，其一是第三季接獲華為大訂單的台灣IC設計公司，第四季超下訂單，卻無法出貨華為；其二是今年疫情增加使得對NB/MB、PC、平板電腦、 電視、網通等相關產品及零組件需求強勁，零售通路商缺貨而多下單，相關IC設計公司因搶不到晶圓產能也可能對晶圓廠多下單，最快在12月、最慢在明年第一季就會出現庫存調整。很多電子股股價經歷從3月底以來大漲甚至超漲後，目前股價從高點往下進入慢性盤跌一段時間，也在股價高檔區套牢許多過度激情的投資人；甚至像華為受惠股股價大漲，未來可能因為美國企業可以重新出貨華為，華為將會大量跟美美企採購晶片，一反之前跟台灣IC設計公司拿貨的過度樂觀情況。近期股價有機會出現跌深反彈，但旺季接近尾聲且不會有太多好消息，若股價超漲、本益比高且因趨勢往下，建議這樣的股票反彈逢高減碼，提防未來籌碼鬆動造成多殺多，甚至股價再持續下跌會有融資斷頭危機。

傳產股投資建議

傳產股與電子股產生資金輪動及排擠，因為市場資金就那麼一套。傳產股以水泥、貨櫃航運、風力發電，部分塑化、鋼鐵、運動用品等景氣較佳。受到中國梅雨及洪水的影響，許多重大建設停擺，不過隨著中國水災消退後可望有大量基礎建設及災後重建需求，加上先前因梅雨季節及水災無法建設而造成進度 落後的工程，勢必要在下半年加速趕工，都將推升對鋼鐵、水泥、塑化需求。鋼鐵、PVC及ABS塑化股股價基期低且因報價上漲對相關公司有利，且下半年或將有中國災後重建及美國颶風災後重建需求、美中兩國基建需求，短線股價漲多拉回可逢低承接，區間操作。災後重建需求及先前因梅雨季節及水災無法建設而造成進度落後的工程需要趕工，使得近期水泥報價開始上揚，在鋼鐵、PVC及ABS塑化股股價也上漲過，但台泥及亞泥股價已整理一段時間，今明兩年不到10倍的本益比仍然很偏低，可趁近期整理之際逢低投資。上半年風電股及太陽能股的業績及獲利並不出色，但因廠商回流使得台灣缺電疑慮再起、政府推動綠電，下半年因政策推動使得風電裝機及太陽能建置速度加快，風電相關公司下半年營運規模大增，業績大幅成長，節能股及發電股躍出檯面，使得部分資金從8月中以後，因高價電子股大幅修正而跑到風電股及太陽能股。但近期風電及太陽能股漲幅已大，季報即將公布，不建議再大量追高。

美國零售庫存低於歷史水位，各零售商都在補各民生商品庫存，使得下半年 民生必需品的出貨持續暢旺，且因上半年封城無法運貨，下半年要回補大量商品原本就會對貨櫃航運需求大增；而今又因缺人、缺櫃、缺船等三缺因素，今年下半年貨櫃航運業景氣大好。上述原因使得貨櫃航運一櫃難求及運價大漲，預期貨櫃航運業旺季將好到明年農曆年前，才能填補一部分歐美旺季所需商品。目前貨櫃航運業今明兩年的本益比及股價基期都偏低太多，今年賺大錢之後又有高配息的高殖利率保護，貨櫃航運股將因獲利大成長，具高殖利率、本益比太低，將可能走主升段的大多頭格局行情。

第四季全球整體運價不是維持高檔，不然就是還在上漲，對貨櫃航運公司業績將會有往上修正的空間，因而對貨櫃航運公司今明兩年的獲利也可能還有繼續上修空間。對應近期中遠海控(全球第三大貨櫃航運公司)上周公布獲利大幅成長且超出市場預期，上周股價大漲超過2成以上且股價大創3個月、1年期、3年期新高，相對於本益比偏低及近期漲勢較少的的台灣貨櫃航運業者，因擔心美國大選使得漲幅不到中遠海控的一半幅度，預期在季報及第四季業績優於市場預期，且在三大法人持股偏低，近期才開始買超，應該會有落後補漲機會。

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