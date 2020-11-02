日盛盤前｜美股蘋果領跌 台股價跌量增

上周五在美財政刺激新方案的談判破裂，新冠肺炎確診人數飆升，VIX 恐慌指數居高不下，蘋果領跌，Twitter 暴跌逾 20%；終場美股四大指數跌幅介於-0.59~-2.45%；蘋果-5.60%；台積電ADR-1.20%；聯電ADR-2.57 %。

雖上週四美國反彈，但在蘋果盤後公布財報股價跌幅逾5%，加上美國總統大選本週二舉行，在不確定因素影響下，投資人退場觀望，上週五台股以小跌開出後，又受到美股電子期跌幅擴大下，指數震盪走低，終場加權指數以下跌57點的12,546.34點作收，跌幅0.92%，成交量1,987.99億元。三大法人合計賣超273.31億元：外資賣超222.13億元、投信賣超2.81億元、自營商賣超48.37億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量增，持續整理的格局。 均線：60日線走平下彎，本周若反彈站不回季線，恐將持續整理。 技術指標：KD在10/27出現死亡交叉，上周五K、D持續走低，留意黃金交叉的買訊何時出現。

櫃買指數下跌0.72%，收在161.93點，回測半年線，支撐約160點附近，壓力約在163.8點附近。

觀盤重點：

指數在上周四跳空跌破季線，上周五持續修正，且價跌量增之下，投資人退場觀望氣氛濃厚，下檔短撐恐下看半年線，留意何時帶量縮腳K線的反轉信號出現，再來逢低擇優布局為宜。

美國將在美東時間11月3日舉行選舉，過往結果都在美東時間3日晚間（台北時間4日上午至中午）大致底定，但今年因增添諸多複雜因素，結果可能比往年更晚揭曉，投票夜可能難以得知總統大選贏家，過去等待計票結果的「開票夜」，可能延長為「開票周」。

行政院「打炒房」動起來，祭出抑制炒房組合拳。內政部已將「實價登錄地政三法」重送行政院，最快這兩周可送立院審查；國發會也積極研議房地產景氣指標，作為政府監看房價參考指標；內政部則大動作出手稽查預售屋，要抑制紅單炒作亂象。

蘋果公布財報後走跌，但無礙市場持續看好5G iPhone銷售成績。摩根大通發布蘋概股報告一口氣上修第4季與今年iPhone 12出貨表現，並預估明年第1季iPhone 12，總出貨將比今年同期大增近五成，相關如台積電（2330）、玉晶光(3406)、鴻海(2317)等概念股，力薦逢低布局。

網通IC設計大廠瑞昱（2379）搶搭5G商機，將以WiFi 6及乙太網路晶片雙管齊下，全面進軍中國大陸、歐美等路由器（Router）及用戶終端設備（CPE）市場。法人指出，瑞昱WiFi 6正逐步放量出貨，且成功卡位進入品牌大廠供應鏈，加上乙太網路晶片出貨續旺，2021年第一季業績將開始大啖WiFi 6及新一代乙太網路晶片商機。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!