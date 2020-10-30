日盛盤後｜觀望氣氛濃厚 台股持續整理

雖週四美國反彈，但在蘋果盤後公布財報股價跌幅逾5%，加上美國總統大選下週二舉行，在不確定因素影響下，投資人退場觀望，週五台股以小跌開出後，在美股電子期跌幅擴大下，指數震盪走低，終場加權指數以下跌116.57點的12,546.34點作收，跌幅0.92%，成交量1,987.99億元。三大法人合計賣超273.31億元：外資賣超222.13億元、投信賣超2.81億元、自營商賣超48.37億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能： 價跌量增，持續整理的格局。

均線：60日線走平下彎，下周反彈若站不回季線，恐將持續整理。

技術指標：KD在10月27日出現死亡交叉後，週五K、D持續走低，待黃金交叉的買訊出現再做多為宜。

櫃買指數下跌0.72%，收在161.93點，回測半年線，支撐約160點附近，壓力約在163.8點附近。

指數在周四跳空跌破季線，周五持續修正，且價跌量增之下，投資人退場觀望氣氛濃厚，下檔短撐恐下看半年線，留意何時帶量縮腳K線的反轉信號出現，再來擇優逢低布局為宜。

觀盤重點： 成衣、自行車、被動元件、乳膠股、ABF載板、業績成長股

成衣：在疫情衝擊下，能配合品牌客戶，快速反應供貨的廠商相對具有優勢，使成衣大廠大者恆大的態勢越趨明顯，且成衣雙雄業績已看旺至1H21之下，激勵1476儒鴻、1477聚陽的股價均有不錯的表現。

自行車：在後疫情時代，以自行車取代公共交通工具已成為歐美許多民眾的日常，帶動全球自行車零售市場持續熱銷，國內大廠在手訂單已看到1H21之下，包括: 9921巨大、9914美利達等盤中漲勢可人。

被動元件:在車用與5G需求持續成長下，部分被動元件廠4Q20將淡季不淡，吸引買盤進駐，包括:2456奇力新、2327國巨、2492華新科等均逆勢上漲。

ABF載板 : 在近期大幅修正後，由於ABF載板出貨暢旺，4Q20可望淡季不淡下，8046南電、3037欣興、3189景碩周五均逆勢上漲。

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