日盛盤前｜美股四大指數反彈 台股短線保守

蘋果周四 (29 日) 盤後發布財報，iPad 和 Mac 銷售強勁，營收、獲利略優於市場預期，但大中華地區營收降低、加上蘋果仍未提供財測，盤後股價下跌逾 4%。美股指數方面，美國第三季 GDP 季增1%、提振市場信心，四大指數反彈、終場全數收漲，漲幅介在0.52%~2.73%之間。

歐美疫情擴大，國際股市出現修正、進而衝擊台股市場信心，周四加權指數早盤向下開低，但盤中跌幅未明顯擴大，指數終場下跌84點，收在12,662.91點，跌幅為1.02%，雖然跌破季線關卡，但K棒帶下影線，成交金額則為1878.94億元，籌碼方面，周四三大法人合計賣超188.17億元：外資賣超160.97億元、投信賣超7.65億元、自營商賣超19.55億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能 : 周四大盤呈現價跌量增格局，受國際股市拖累為主因，後續若回測12,500關卡，不宜帶量。 均線 : 指數周四失守季線(約12,741點)，但帶下影線，目前以12,500整數關卡作為短線支撐。 技術指標：目前KD指標呈死亡交叉，且開口擴大，短線上市場買盤趨於保守。

櫃買指數周四終場下跌42%，收在163.10點，目前處在季線之下，但K棒帶下影線，短線以半年線位置(約160.5點)為支撐。

觀盤重點：

歐美疫情升溫、美國總統大選，為目前主要的不確定因素，而近日Q3季報紛紛出爐，建議投資人留意手中持股基本面變化，後續選股方面，蘋果iPhone 12、索尼PS5陸續上市銷售，搭配雙11、聖誕檔期，未來銷量可期，我們認為相關供應鏈可做留意，傳產方面包括鋼鐵、線上電商、貨櫃航運、自行車，亦可追蹤。

2303聯電29日舉行線上法說會，公佈獲利第3季獲利達1億元，年增率逾二倍，每股純益為0.75元，另外聯電和美國司法部達成和解，針對侵害營業祕密案，同意支付美國政府6000萬美元罰金，展望第4季，聯電預估晶圓出貨季增1~2%，市場法人預期第4季營收可季增約2~3%。

8454富邦媒29日公布第三季營運表現，營收8億元，年增26％，單季每股盈餘（EPS）達3.0元，年增57％，營收、獲利皆寫下歷史同期新高。展望第四季，富邦媒表示，電商年度最大檔期雙11即將來臨，預期今年累計造訪人次、業績雙指標將有望年增5成。

全球儲存型快閃記憶體（NAND Flash）日商鎧俠於29日宣布，將投資1兆日圓建廠，明年春季動工，業界估每月將新增產能上看10萬片。而鎧俠此時發動大擴產，除了可能衝擊到韓廠的寡占優勢，也可能影響到產業復甦節奏、導致價格跌勢延續，恐不利8299群聯、3260威剛等台廠。

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