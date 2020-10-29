日盛盤後｜指數跌破季線關卡 伴隨下影線

歐美疫情擴大，國際股市出現修正、進而衝擊台股市場信心，周四加權指數早盤向下開低，但盤中跌幅未明顯擴大，指數終場下跌130.84點，收在12,662.91點，跌幅為1.02%，雖然跌破季線關卡，但K棒帶下影線，成交金額則為1,878.94億元，籌碼方面，周四三大法人合計賣超188.17億元：外資賣超160.97億元、投信賣超7.65億元、自營商賣超19.55億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能：周四大盤呈現價跌量增格局，受國際股市拖累為主因，後續若回測12,500關卡，不宜帶量。

均線：指數周四失守季線(約12,741點)，但帶下影線，目前以12,500整數關卡作為短線支撐。

技術指標： 目前KD指標呈死亡交叉，且開口擴大，短線上市場買盤趨於保守。

櫃買指數周四終場下跌0.42%，收在163.10點，目前處在季線之下，但K棒帶下影線，短線以半年線位置（約160.5點）為支撐。

歐美疫情升溫、美國總統大選，為目前主要的不確定因素，而近日Q3季報紛紛出爐，建議投資人留意手中持股基本面變化，後續選股方面，蘋果iPhone 12、索尼PS5陸續上市銷售，搭配雙11、聖誕檔期，未來銷量可期，我們認為相關供應鏈可做留意，傳產方面包括鋼鐵、線上電商、貨櫃航運、自行車，亦可追蹤。

觀盤重點：生技防疫、面板、貨櫃航運、二線塑化相對抗跌

防疫 : 新冠肺炎疫情於歐美地區延燒，白宮顧問指出恐怕至明年 1 月之前，美國都無法獲得能控制疫情擴散的疫苗，口罩、快篩、疫苗、耳溫槍與MCU、橡膠手套等個股受資金青睞，周四包括1325恆大、9919康那香、6504南六、4133亞諾法、4142國光生、4735豪展、4736泰博、6457紘康、6582申豐同步上漲。

面板 : 市調機構群智諮詢發布最新面板價格調查數據，受惠遠距商機、宅經濟效益延續，預期第4季整體面板產業將淡季不淡，維持供需吃緊狀態，2409友達第三季每股盈餘達0.31元，終結連六季虧損、順利由虧轉盈，周四股價逆勢上漲，3481群創、6116彩晶亦同步走揚。

貨櫃航運 : 年底前有雙11、聖誕節等購物檔期，消費性電子出貨量看增，加上醫療物資運輸不間斷，貨櫃航運供需吃緊情況可能再延續，相關業者包括2615萬海、2609陽明、2603長榮、2636台驊投控，周四股價皆逆勢收紅。

ABF載板 : 3037欣興龜山廠10/28發生火災，該廠以生產BT 載板產品為主，營收約佔集團合併營收6%左右，周四3037欣興股價受火災利空衝擊，於盤中一度跌停，市場則預期同業3189景碩可望受惠轉單效應，股價逆勢收漲4.7%。

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