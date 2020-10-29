日盛盤前｜美股震盪 台股短線仍須提防回測季線

全球疫情再度惡化，德、法宣布擴大封鎖措施、美國部分州將部分限制措施重啟、加上美國總統大選前的不確定因素，市場恐慌氣氛升溫，美股四大指數重挫，跌幅介於39至3.73%。其中指標股蘋果、Nivida、特斯拉跌逾4%，AMD、美光、台積電ADR跌逾3%。

美國白宮對於選前推出新一輪刺激方案表示悲觀，美股震盪，連帶台股加權指數開低走低拉回，指數一度跌破月線，成交量也稍微放大，OTC指數跌幅比集中大，收盤再度跌破季線。盤面資金聚焦自行車、風電、電機及水泥相關個股，終場指數下跌26點，跌幅0.63%，收在12,793.75點，成交金額為1,774.07億元。三大法人合計賣超136.94億元：外資賣超72.11億元、投信賣超9.03億元、自營商賣超55.8億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能：量增下跌，後續上漲須補量，下跌須量縮。 均線：下檔支撐為12,500點附近，上檔壓力為12,900點附近。 技術指標：日KD向下開口，短線仍須提防再度回測季線。

櫃買指數下跌0.72%，收在163.79點。短線支撐為158點附近，壓力為168點附近。

觀盤重點：

由於新冠疫情增溫，加上市場呈現觀望氣氛濃厚，我們認為短線上行情不易出現量價齊揚走勢，未來指數留意季線能否有支撐力道，台股選股方向可留意半導體、生技、運動風、二線塑化、內需、蘋概。

IC設計廠義隆（2458）在筆電、Chromebook需求暢旺效應下，推動第三季歸屬母公司淨利80億元，繳出單季歷史新高成績。對於第四季展望，義隆董事長預期，客戶訂單維持高檔情況，單季合併營收將可望達到45.5～47.5億元，衝出淡季不淡的成績單，全年合併營收有望上看150億元的新高峰。

全球載板龍頭欣興（3037）旗下桃園山鶯廠昨（28）日下午驚傳火警，部分打線晶片尺寸級封裝載板（CSP）生產線受影響。CSP主要用於記憶體、手機、通訊等終端應用，是關鍵電子零組件，時值第4季傳統旺季，可能影響短期供貨。

高速傳輸介面廠譜瑞-KY（4966）公告第三季財報，單季稅後淨利達82億元，每股淨利13.77元，不僅創下歷史新高，且單季就賺進超過一個股本。第四季在蘋果新款Macbook及iPad持續拉貨推動下，可望淡季不淡，全年獲利將改寫歷史新高。

台達電（2308）昨（28）日公布第3季營業淨利首度突破百億大關、達4億元，季增12.7%；稅後純益83.9億元，季增10.4%，為歷史次高，年增63.5%，每股純益3.23元。

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