日盛盤後｜指數量縮跌破10日線

美國新冠疫情增溫引發美股重挫，連帶拖累亞股，台股加權指數周二跳空開低，指數跌破10日均線所幸回檔賣壓並未放大，成交量量縮，OTC指數出現反彈，收盤重新站回季線。盤面資金聚焦造紙、二線塑化、太陽能、橡膠及部分網通，終場指數下跌34.02點，跌幅0.26%，收在12,875.01點，成交金額為1,583.88億元。三大法人合計賣超80.73億元：外資賣超47.5億元、投信賣超12.9億元、自營商賣超20.33億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能：量增上漲，後續上漲須補量，下跌須量縮。

均線： 下檔支撐為季線（約12,736點）附近，上檔壓力為13,050點附近。

技術指標：日KD再度轉折往下，短線仍須提防再度回測季線。

觀盤重點：類股及個股輪動快速，選股不選市

二線塑化：進入傳統旺季，國際供需吃緊，塑化行情加溫推進，受惠國際ABS利差擴大，1309台達化盤中再度攻上漲停；1304台聚9月營收攀揚，周二股價再創今年新高；此外隨PVC市況增溫，1305華夏9月營收月增7.18％，周二股價持續上漲；另外SM因利差改善放大，營運利多轉機發酵，1312國喬股價再創今年新高。

造紙：受惠旺季需求，造紙股或市場資金青睞，1904正隆全年營收拚新高，周二股價再創今年新高，1905華紙砸20億購入桃園新廠擴充產能，股價連兩天帶量上漲。

綠能：太陽能變流器龍頭的2308台達電股價經過近一個月整理後，週二帶量長紅，6477安集股價持續創史新高。

操作建議

美國新冠疫情確診人數創新高，再度干擾國際股市，加上美國總統大選在即，市場呈現觀望氣氛濃厚，我們認為短線上行情成交量不易放大，預期指數維持在季線至前高區間震盪，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再增加持股。

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