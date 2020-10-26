日盛盤前｜台股短線支撐 美股四大指數下跌

美國平均新增確診數創歷史新高，加上國會新一輪刺激方案在大選前出來機率渺茫，市場賣壓出籠，終場美股四大指數呈現下跌，漲跌幅介於-1.64%至-2.29%，其中道瓊指數最為弱勢，台積電ADR下跌79%，聯電ADR下跌1.08%。

量價及技術面：

量能：量增上漲，後續上漲須補量，下跌須量縮。 均線：下檔支撐為季線(約12,733點)附近，上檔壓力為13,050點附近。 技術指標：日KD有機會再度黃金交叉，短線有利支撐。

櫃買指數下跌下跌04%，收在164.31點。短線支撐為158點附近，壓力為168點附近。

觀盤重點：

美國新冠疫情確診人數創新高，再度干擾國際股市，加上美國總統大選在即，市場呈現觀望氣氛濃厚，我們認為短線上行情成交量不易放大，預期指數維持在季線至前高區間震盪，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再增加持股。選股方向可留意蘋概、IC設計、生技、運動風、二線塑化、內需。

英特爾晶片尋求委外代工，摩根大通率先預測英特爾可能於2021上半年外包給2330台積電，新報告進一步預測，此商機將為2330台積電額外創造近百億美元的收入，換算2020～2025年2330台積電營收將複合成長8%；樂觀情境下，成長速度更挑戰11%。

記憶體廠2337旺宏昨（26）日舉行法說會，董事長表示，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）成功打進蘋果iPhone 12供應鏈，搶得五成有機發光二極體（OLED）面板用NOR Flash訂單，至於美國將中國大陸晶圓代工廠中芯國際列入黑名單一事，直言，「近期已看到轉單效應。」

在AirPods無線耳機成為蘋果公司一大營收成長來源之際，知情人士透露，蘋果計劃明年發表新版入門款AirPods與AirPods Pro，並可能由立訊精密與歌爾包辦多數代工。彭博資訊報導，消息人士表示，蘋果正在開發第三代入門款AirPods與第二代AirPods Pro；新一代入門款AirPods的設計與目前的AirPods Pro相似，耳機柄較短，可更換耳塞，並可望延長電池續航力，但不具降噪功能。相關受惠廠商3376新日興、5457宣德、2439美律等。

隨著美系客戶新品上市，銷售狀況目前也優於預期，連接器廠2392正崴在製造端及通路端同步受惠，法人預估，看好美系新機強勁的動能貢獻，其他產品如NB、觸控筆、遊戲機等今年也有不錯的表現，加上持續投資自動化的效益帶動下，樂觀看待該公司今年獲利將比去年再成長。

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