日盛盤後｜高檔區間震盪 資金聚焦航運

美國新冠疫情確診人數創新高，再度干擾國際股市，亞股普遍震盪拉回，台股加權指數周一以高盤開出，早盤一度相對強勢抗跌，不過在陸股開盤急殺後，指數一路震盪拉回，成交量稍微放大，OTC指數走勢則相對集中市場來的弱勢，收盤跌破季線。盤面資金聚焦航運、二線塑化、記憶體、造紙及橡膠族群，終場指數上漲10.21點，漲幅0.08%，收在12,909.03點，成交金額為1,645.11億元。三大法人合計賣超44.2億元：外資賣超14.59億元、投信賣超8.62億元、自營商賣超20.99億元。

台股加權指數觀盤重點：

量能：量增上漲，後續上漲須補量，下跌須量縮。

均線：下檔支撐為季線（約12,733點）附近，上檔壓力為13,050點附近。

技術指標：日KD有機會再度黃金交叉，短線有利支撐。

觀盤重點：航運、塑化、橡膠、造紙等傳產股轉強

航運：受惠國際運價持續上漲，加上傳出日本三大貨櫃船公司合組的ONE通知客戶美國線11月1日起每大箱調漲300美元，將推升貨櫃航運第3季獲利。2609陽明股價帶量攻上漲停，2603長榮及2615萬海股價均再創今年新高，2636台驊投控股價再度轉強上漲。

二線塑化：進入傳統旺季，國際供需吃緊，塑化行情加溫推進，1304台聚9月營收攀揚，周一股價再創今年新高，也帶動1308亞聚股價反彈上漲；此外隨PVC市況增溫，1305華夏9月營收月增7.18％，周一股價持續上漲站穩所有均線之上；另外SM因利差改善放大，營運利多轉機發酵，1312國喬股價再創今年新高。

記憶體：2344華邦電受惠iPhone 12的OLED面板搭載低容量NOR Flash訂單，周一股價持續創下今年新高，也帶動相關NOR Flash廠2337旺宏股價同步轉強上漲。

操作建議

美國新冠疫情確診人數創新高，再度干擾國際股市，加上美國總統大選在即，市場呈現觀望氣氛濃厚，我們認為短線上行情成交量不易放大，預期指數維持在季線至前高區間震盪，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再增加持股。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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