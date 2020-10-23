日盛盤後｜台股量縮壓回 綠能、貨櫃吸睛

周五台股小高盤開出之後，因指數再度逼近萬三大關，市場追價意願轉趨保守，盤中指數再度翻黑。終場指數收12,898.82點，下跌18.21點，跌幅0.14%。

OTC指數開高震盪，收在166.04點，漲幅0.28%。目前上方壓力在前波高點169點，下方支撐為半年線約160.5點。

加權技術面與籌碼面 ：

量能： 周五台股開高走低，收長黑K棒線。

均線：成交量再縮至1,522.00億元，顯示接近萬三市場追價意願薄弱。

技術指標：日KD指標高檔向下、MACB柱狀體走低，技術面呈現震盪格局。

法人籌碼： 三大法人合計-4.79億元；外資-27.70億元、投信+4.43億元、自營商+18.48億元。

觀盤重點：半導體、IC設計、綠能、貨櫃吸睛

半導體、IC設計：2344華邦電傳出獨家吃下蘋果iPhone 12系列新機OLED面板外掛NOR Flash訂單，股價再創波段新高。3041揚智擴展新產品線，正建立WiFi 6晶片團隊，相關產品最快將於明年6月量產出貨相關產品，早盤股價快速攀升；6239力成董座出門信心喊話，股價量出跳高。

綠能：太陽能族群的1809中釉一度強攻亮燈漲停，3576聯合再生、3691碩禾逆勢走高；風電族群部分，1519華城勁揚超過5%領漲，帶動1513中興電尾盤放量上攻。

貨櫃航運：運價上揚有望推升貨櫃航運獲利，配合美國零售庫存來到歷史低點，週五貨櫃航運類股走強，長榮、陽明上漲超過3.5%，再創波段新高價。

操作建議

近期國際股市隨美國選舉與歐洲疫情變化而呈現大幅波動，台股近期因量能無法有效地擴增，預期短線仍將在12600~13000點來回區間震盪。短線操作建議可將焦點放在蘋果相關供應鏈，未來還有雙11與聖誕銷售等相關受惠股。

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