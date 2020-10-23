日盛盤前｜台股開低收高 再度站上5日均線

週四晚間市場傳來眾議長沛洛西與財長梅努親對新刺激法案達成協議，四大指數緩步走高，終場四大指數漲幅介於13%~0.54%；強勢股為美光、谷歌、INTEL、特斯拉、台積電ADR、博通、AMD等，表現不佳則有FB、APPLE、NVIDIA。今日須留意早上九點將待舉辨美國總統候選人辯論。

週四 台股以小低盤開出，盤中再傳美國紓困案再度闖關失敗，美股電子盤與亞股走弱，台股平盤附近量縮震盪。但最後一盤在2330台積電、2303聯電、台塑四寶等權值股急拉，台股爆出269億元大量，指數跳升94點，終場收在12,917.03點，漲幅0.31%。

OTC開高走低，終場收在57點，跌幅0.28%，終止連三漲走勢。目前上方壓力在前波高點169.64，下方支撐為半年線約160.5點。

加權技術面與籌碼面：

均線：周四台股開低收高，收長紅K棒，再度站上5日均線。 量能：尾盤單筆爆出成交量269億元，整日成交量為增至1,726.31億元。 技術指標：日KD指標高檔震盪，向下缺開口逐漸縮小。 法人籌碼：三大法人合計+48.82億元；外資+67.38億元、投信-8.31億元、自營商-10.24億元。

半導體：代工大廠2303聯電針對洩密案向美國司法部提出建議量刑書狀，雖然公司預估將影響獲利14元，但有利釐清不未來確定性，股價週四逆勢上漲。2344華邦電傳出獨家吃下蘋果iPhone 12系列新機OLED面板外掛NOR Flash訂單，股價再創波段新高。IC測試載板廠6683雍智受惠需求暢旺，3Q20優於預期，4Q20淡季不淡，股價收漲超過7%。

矽晶圓：SEMI發表產業落底，加上1Q21有機會調漲價格，3532台勝科、6182合晶、6488環球晶、5483中美晶轉強。

比特幣：PayPal宣布允許用戶使用加密貨幣買賣交易，帶動比特幣衝上13,000 美元，連動顯示卡6150撼訊、2399映泰、2465麗臺股價攻高。

生技、防疫：外有歐洲新冠疫情升溫，內有流感威脅，相關的防疫股1325恆大、9919康那香、6504南六、1477聚陽。快篩試劑獲得許可，4736泰博收漲3%。

觀盤重點：

全球股市隨美國總統大選、紓困方案、美股財報、歐洲疫情等多項因素干擾，呈現大幅波動。台股進入萬三大關，市場追價態度轉趨謹慎，預期12600~13000區間震盪。短線焦點可布局有新品發表的蘋果供應鏈，未來還有雙11與聖誕銷售等相關受惠股。

力成Q3每股賺1元：記憶體封測廠6239力成22日舉行法說並公布第3季財報，稅後稅益16.22億元，季減7.1%，年增1.4%，每股純益2.1元。針對第4季展望，指出半導體需求強勁，其中遠距需求帶動個人電腦及NB需求樂觀，使標準型DRAM封測滿載，但伺服器需求仍保守，快閃記憶體則看好未來5G帶動相關需求。

陞達科 預計11月上櫃：風扇馬達驅動控制IC業者4945陞達科20日舉行上櫃前業績發表會，預計11月下旬掛牌。針對下半年與明年營運展望，陞達科董事長李坤蒼表示，審慎樂觀看待。陞達科成立於2000年，在2017年時與巨馳國際合併，成為被動元件通路商日電貿的子公司，日電貿持股約84％。目前陞達科有兩大業務，包括風扇馬達驅動IC，以及微控制器（MCU）代理買賣業務。

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