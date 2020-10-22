日盛盤後｜尾盤出量急拉 站回5日線之上

週四因美股四大指數表現不佳，台股以小低盤開出，盤中再傳美國紓困案再度闖關失敗，美股電子盤與亞股走弱，台股平盤附近量縮震盪。但最後一盤在2330台積電、2303聯電、台塑四寶等權值股急拉，台股爆出269億元大量，指數跳升28.94點，終場收在12,917.03點，漲幅0.31%。

OTC開高走低，終場收在165.57點，跌幅0.28%，終止連三漲走勢。目前上方壓力在前波高點169.64，下方支撐為半年線約160.5點

加權技術面與籌碼面 ：

量能：周四台股開低收高，收長紅K棒，再度站上5日均線。

均線：尾盤單筆爆出成交量269億元，整日成交量為增至1,726.31億元。

技術指標：日KD指標高檔震盪，向下缺開口逐漸縮小。

法人籌碼：三大法人合計+48.82億元；外資+67.38億元、投信-8.31億元、自營商-10.24億元。

觀盤重點：半導體、矽晶圓、比特幣、防疫個股表現

半導體：代工大廠2303聯電針對洩密案向美國司法部提出建議量刑書狀，雖然公司預估將影響獲利0.14元，但有利釐清不未來確定性，股價週四逆勢上漲。2344華邦電傳出獨家吃下蘋果iPhone 12系列新機OLED面板外掛NOR Flash訂單，股價再創波段新高。IC測試載板廠6683雍智受惠需求暢旺，3Q20優於預期，4Q20淡季不淡，股價收漲超過7%。

矽晶圓：SEMI發表產業落底，加上1Q21有機會調漲價格，3532台勝科、6182合晶、6488環球晶、5483中美晶轉強。。

比特幣：PayPal宣布允許用戶使用加密貨幣買賣交易，帶動比特幣衝上13,000 美元，連動顯示卡6150撼訊、2399映泰、2465麗臺股價攻高。

生技、防疫：外有歐洲新冠疫情升溫，內有流感威脅，相關的防疫股1325恆大、9919康那香、6504南六、1477聚陽。快篩試劑獲得許可，4736泰博收漲3%。

操作建議

全球股市隨美國總統大選、紓困方案、美股財報、歐洲疫情等因素干擾，呈現大幅波動。台股進入萬三大關，市場追價態度轉趨謹慎，預期12,600~13,000區間震盪。短線焦點可布局有新品發表的蘋果供應鏈，還有中秋與國慶長假等相關受惠股。

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