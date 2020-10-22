日盛盤前｜台股有機會走平翻揚 利短多上攻

週三在新刺激法案談判持續拉鋸，華爾街依舊繼續觀望，受油價下滑影響，能源股領跌，四大指數終場小跌作收，美股四大指數跌幅介於-0.22~-0.78%；蘋果-0.54%；台積電ADR-0.70%；聯電ADR-0.74%。

週二美國道瓊指數反彈，週三台股以小高盤開出，最高來到12942點後，在上檔逢萬三關卡，追價買盤並不積極之下，震盪走低，收盤前一度翻黑，尾盤才在大單敲進台積電等權值股下翻紅，終場加權指數以上漲88點的12,877.25點作收，漲幅0.12%，成交量1,685.54億元。三大法人合計賣超48.94億元：外資賣超5.99億元、投信賣超2.36億元、自營商賣超40.59億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：雖價漲量增，但想要突破萬三關卡仍需補量至2300億元以上為宜。 均線：回測10日線有撐，週四5日線就有機會走平翻揚，有利短多上攻。 指標：KD在10/16出現死亡交叉，週三K、D小幅走低，留意何時出現黃金交叉的買訊。

櫃買指數上漲23%，收在166.03點，站回5日線，短多續強，支撐約164.8點附近，壓力約在167點附近。

觀盤重點：

指數近三日均守穩10日線，可視為下檔短撐，未跌破10日線前，短多仍有高點可期。

百年老店大同（2371）公司昨（21）日正式變天，大同在國內握有超過45萬坪土地，土地資產價值挑戰千億元，下一步如何處理大同千億土地資產受到各界關注。市場派代表、三圓建設董事長王光祥昨日表示，大同總部是國家級資產，不會這麼快處理，但芙蓉大廈是超過50年舊大樓，可配合政府優惠政策開發。證交所昨晚宣布，大同股票將自 23 日起恢復一般交易，擺脫全額交割股行列。

美國限制設備出口中芯國際帶來的台廠轉單效應發酵。市場傳出，蘋果擔心中芯無法順利為大客戶兆易創新代工生產編碼型快閃記憶體（NOR Flash），因而將原本預計交給兆易創新的新iPhone OLED面板外掛NOR Flash訂單全數改下給華邦（2344），由華邦獨家吃下相關大單。

繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）日前宣布以400億美元天價併購處理器矽智財（IP）廠安謀（ARM），不過，包括華為在內的中國科技公司已向政府監管機構表達強烈關切，希望否決這筆交易，若收購案破局，預期威盛（2388）、晶心科(6533)、力旺(3529)等IP概念股將淡化轉單可能性。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!