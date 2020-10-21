Copy of 日盛盤前｜台股有利多頭氣勢延續
由於傳出美國經濟振興案協商取得進展，投資人對國會將通過振興案抱持樂觀態度，激勵道瓊、標普、那斯達克盤中走高，收盤僅有費半指數微跌，終場四大指數漲跌幅介於-0.02%~+0.47%，大型科技股普遍上揚，FB、美光、谷歌、APPLE、NVIDIA收高，跌幅較深為AMD與Intel；台積電82%。
周二亞股普遍在平盤之下震盪，台股早盤小幅跳空低開，失守12900點大關，終場收在12,862.37點，下跌97點，跌幅0.36%。
OTC指數開平後，整日維持165點附近擺盪，終場收在65點，漲幅0.25%。目前上方壓力在167整數關卡，下方支撐為半年線約160點。
加權技術面與籌碼面：
- 均線：周二台股開低震盪，終場加權收小黑十字線。
- 量能：成交量再縮至1,472.63億元，顯示接近萬三市場追價意願薄弱。
- 技術指標：日KD指標高檔區擺盪、MACD柱狀體下滑，技術面呈現震盪格局。
- 法人籌碼：三大法人合計-28.44億元；外資-20.17億元、投信+3.61億元、自營商-11.87億元。
蘋果概念股：iPhone 12訂購熱潮未退，市場開始期待11月中MACBOOK新品發表，外傳ARM的架構可以將售價壓在800美元，市場聚焦ABF的3037欣興、8046南電，鍵盤5215科嘉-KY。
防疫、疫苗：外有歐洲新冠疫情升溫，內有流感威脅，相關的防疫股1325恆大、9919康那香、6582申豐、6504南六、1477聚陽；疫苗的4142國光生、6547高端疫苗股價量出上揚。
高價IC設計：美系外資出具報告，重申5269祥碩加碼，並將目標價提升到2250元，股價周二急奔漲停；2454聯發科尾盤緩步走高。
水資源：今年台灣降雨偏少，隨著減壓供水議題浮上檯面，包括水資源開發、汙廢水處理、省水設備相關等水資源概念股有機會躍居盤面焦點。週二早盤8383千附、8936國統一度衝高，但收盤無功而返。
觀盤重點：
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