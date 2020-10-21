Copy of 日盛盤前｜台股有利多頭氣勢延續

由於傳出美國經濟振興案協商取得進展，投資人對國會將通過振興案抱持樂觀態度，激勵道瓊、標普、那斯達克盤中走高，收盤僅有費半指數微跌，終場四大指數漲跌幅介於-0.02%~+0.47%，大型科技股普遍上揚，FB、美光、谷歌、APPLE、NVIDIA收高，跌幅較深為AMD與Intel；台積電82%。

周二亞股普遍在平盤之下震盪，台股早盤小幅跳空低開，失守12900點大關，終場收在12,862.37點，下跌97點，跌幅0.36%。

OTC指數開平後，整日維持165點附近擺盪，終場收在65點，漲幅0.25%。目前上方壓力在167整數關卡，下方支撐為半年線約160點。

加權技術面與籌碼面：

均線：周二台股開低震盪，終場加權收小黑十字線。

量能：成交量再縮至1,472.63億元，顯示接近萬三市場追價意願薄弱。

技術指標：日KD指標高檔區擺盪、MACD柱狀體下滑，技術面呈現震盪格局。

法人籌碼：三大法人合計-28.44億元；外資-20.17億元、投信+3.61億元、自營商-11.87億元。

蘋果概念股：iPhone 12訂購熱潮未退，市場開始期待11月中MACBOOK新品發表，外傳ARM的架構可以將售價壓在800美元，市場聚焦ABF的3037欣興、8046南電，鍵盤5215科嘉-KY。

防疫、疫苗：外有歐洲新冠疫情升溫，內有流感威脅，相關的防疫股1325恆大、9919康那香、6582申豐、6504南六、1477聚陽；疫苗的4142國光生、6547高端疫苗股價量出上揚。

高價IC設計：美系外資出具報告，重申5269祥碩加碼，並將目標價提升到2250元，股價周二急奔漲停；2454聯發科尾盤緩步走高。

水資源：今年台灣降雨偏少，隨著減壓供水議題浮上檯面，包括水資源開發、汙廢水處理、省水設備相關等水資源概念股有機會躍居盤面焦點。週二早盤8383千附、8936國統一度衝高，但收盤無功而返。

觀盤重點：

近期國際股市仍聚焦在美國選舉與歐洲疫情變化，呈現日內大幅波動，台股近期因量能無法有效的擴增(週三成交量能不到1500億元的波段新低量)，預期短線仍將在12600~13000點來回區間震盪。今日周三台指期將進行結算，須留意尾盤波動。短線操作建議焦點APPLE相關供應鏈，未來還有雙11與聖誕銷售等相關受惠股；此外，目前續航力普遍不佳，宜嚴控追高風險。

盛群Q4出貨旺 今年業績樂觀：微控制器（MCU）廠6202盛群總經理高國棟表示，2020年受惠於額溫槍／耳溫槍等健康量測MCU需求暢旺，成為帶動營運向上的主要動能，預期第四季整體出貨力道將可望維持第三季的強勁水準。法人預期，盛群第四季營運可望繳出年增雙位數成績單，全年業績可望創新高。

新機拉貨強 臻鼎Q4營收將攻頂：新品遞延效益逐漸顯現，法人看好美系新機需求強勁，預購狀況優於預期，拉貨力道在十月正式加大，有助於推升4958臻鼎-KY月營收表現，推估該公司第四季合併營收將達到全年高峰，有望較第三季成長超過5成，並創下單季新高表現。

聯電目標價 滙豐喊38元：2303聯電第3季營收創下歷史新高，滙豐證券搶在財報發布前夕，率先預測8吋晶圓漲價及28奈米需求暢旺，將帶動聯電上一季毛利率將超前市場預期，且第4季持續比第3季成長，目標價進一步上修到38元，較先前的股價預測大幅拉升近三成之多。

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