日盛盤後｜5日線若能站穩 將再度挑戰萬三

週一台股開高走高震盪，最高點12,911點收復5日線（12,871點），最低點12,803點回測10日線（12,819點）但仍守穩月線（12,696點）、季線（12,700點）、年線（11,640點）及半年線（12,053點），終場指數上漲157.97點，漲幅1.24%，收在12,908.34點，成交金額為1,647.46億元，小於5日均量（1,851億元）及20日均量（1,845億元），價漲量縮。三大法人合計買超132.71億元：外資買超127.59億元、投信買超0.60億元、自營商買超4.52億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

均線：支撐為12,500點至12,600點，壓力為13,031點附近。

技術指標：KD開口向下，9日K值（72）大於50，短線偏多整理。

櫃買指數漲幅0.29%，收在165.23點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為158點附近，壓力為170點左右，KD技術指標開口向下，9日K值（70）大於50，短線偏多整理。

我們認為台股近期走勢高檔震盪整理，宜擇優擇強操作，台股選股方向可留意第三季財報優、第四季展望佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。

觀盤重點：蘋概、5G、PCB、半導體、原物料、綠能為短線盤面主流

蘋概：APPLE新機預購熱烈，2317鴻海轉強帶領同集團的6414樺漢、4958臻鼎-KY、3413京鼎、3481群創等表態。4938和碩、3008大立光、3406玉晶光、2474可成、3376新日興等可留意，1447力鵬旗下1444力麗打入蘋果智慧音箱HomePod供應鏈，6558興能高傳拿下蘋果耳機大單。

5G：全球拚5G商轉，相關個股如網通5388中磊、6285啟碁、3596智易及光通訊的4977眾達-KY、3081聯亞、4979華星光等，PA在5G時代用量將增加，3105穩懋、2455全新、8086宏捷科等營運回升，散熱6230超眾、3324雙鴻、3338泰碩、3017奇鋐、3653健策等也因5G而受惠，5G相關通訊元件6271同欣電、3152璟德2020年迎新商機，2449京元電搶食5G大餅。

PCB：ABF基板5G需求長線看好，相關公司如3037欣興、3189景碩、8046南電等將受惠，2383台光電、6213聯茂、6274台燿將受惠5G相關應用。4958臻鼎-KY、2313華通受惠APPLE拉貨，2368金像電營運具轉機。

半導體：2330台積電成國際戰略公司，中芯國際受美國制裁，晶圓代工2303聯電、5347世界先進產能滿載，價格蠢蠢欲動。IC設計指標股包括2454聯發科、3034聯詠、3227原相、4968立積、2379瑞昱、8016矽創、6415矽力-KY、2458義隆等。

原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如水泥、1101台泥、1102亞泥、鋼鐵2006東鋼、2015豐興、2031新光鋼、塑化1309台達化、1312國喬、1305華夏、造紙1904正隆、1909榮成、橡膠6582申豐、2108南帝、2103台橡、銅2009第一銅等。

綠能：政府大力扶持綠能產業，離岸風電相關如3708上緯投控、1589永冠-KY、9958世紀鋼、3023信邦等及太陽能相關的6244茂迪、6443元晶、5871中租-KY、6441廣錠等可觀察。

營建資產：央行表示台幣28元將成新常態，營建資產2520冠德、2548華固、1722台肥、2101南港等可留意。

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