宏遠盤前|美股選前觀望 台股個股表現

美國大選進入倒數、歐美疫情再次升溫、美中雙方科技戰持續、美國新紓困 案難產等不確定因素，投資人轉趨觀望，台股近期呈現量縮整理，週成交均量不 到二千億，且多次挑戰萬三未果。

台股分析及投資建議

近期台股盤勢不明朗，將以業績及獲利佳股及 題材股表現為主，本益比偏低的中低價股票躍上檯面撐場，包含聯電、華新集團股、旺宏、長榮、陽明、萬海、宏碁、群創、友達，但高股價基期的高價股不敢輕舉妄動，除大立光、玉晶光、鴻海轉型進入電動車領域，股價跌深反彈。雖然台股萬三點套牢賣壓較沉重，短線上漲空間有限，不過因歐美回補庫存使得各產業出貨暢旺，台股下檔季線支撐強勁；在業績佳的支撐下，台股可能在美國總統大選後，跟著美股上漲或將創新高而有機會指數創新高。

電子股

近期歐美回補庫存使得目前各產業出貨暢旺，新冠疫情帶動在家上班上課，使得 NB/MB、PC、平板電腦、電視、網通等相關產品及零組件需求強勁，今年大約可成長10%~15%，迎來最近10年大幅成長的契機；又因貨櫃航運一櫃難求及歐美疫情仍然持續，預期需求將持續到今年底到明年初，也帶動面板缺貨且報價大漲、部分上游IC產品也出現缺貨、相關零組件廠需求及業績大增。聯電則是受惠美國管制中芯半導體而可能的轉單效應，以及自提最輕罰則與美國司法部門協商刑事責任，股價創高，不過自提最輕罰則仍需美國司法部門同意。蘋果新手機在10月13日推出，Apple新手機拉貨會對股價基期低的相關零組件廠有利，可望迎來第一波拉貨朝，新機具5G功能使得新增5G功能的零組件相關公司成為最大受惠者；另因美國管制中芯半導體，使得華邦電今年首度成為iPhone新機外掛NOR Flash晶片獨家供應商，激勵股價，也帶動旺宏上漲。

雖然新手機空機維持去年相同售價，但因1.沒有耳機及充電器，等於變相加價，2.5G 資費太高及5G建置不普及將會使消費者延遲購買意願，等5G建置增加才會購買。蘋果新手機初期舖貨造就蘋概股股價短線反應後，就不能再期待太多，要等明年蘋果搶到華為手機市佔率對蘋概股才會是大利多。5G、智慧機終端需求迅速回溫，台廠12吋矽晶圓傳明年第1季報價醞釀調漲5%，也帶動環球晶、台勝科及合晶走揚。太陽能則因政府能源政策主導以及看好拜登當選的聯想，雖然目前景氣較佳，惟近期大漲後，短線大幅搶 高的風險偏高，需待股價適度修正才會比較安全。

投資電子股需留意，1.第三季台幣對美元大幅升值恐造成廠商匯兌損失；2.9~10月中上游電子業營收將達高峰而後往下進入淡季，下游組裝廠的旺季或可延至10 月~11月；3.台積電法說會說第四季客戶庫存偏高，想當然爾會是出貨給華為的台灣IC設計公司，9 月在華為狂拉貨下見業績高峰，9 月15日以後不能再出貨華為，第四季到明年第一季業績將往下，今年業績及獲利高點出現在第三季，部分ABF載板及銅箔基板廠也面臨這樣困境。最怕第三季華為接單大好，許多IC設計公司可能對晶圓廠第四季過度下單，第四季將因無法出貨華為而使庫存大增，未來恐將提列跌價損失或降價求售。但市場分析師卻過度樂觀預估今明年IC設計公司業績，恐需提防華為供應商今年第四季及明年業績不如預期，屆時市場分析師出現下修潮。

傳產股

傳產股與電子股產生資金輪動及排擠，傳產股以水泥、貨櫃航運、風力發電， 部分塑化、鋼鐵、運動用品等景氣較佳，其中貨櫃航運可能走主升段。美國零售庫存低於歷史水位，各零售商都在補各民生商品庫存，且因上半年封城無法運貨，下半年要回補大量商品原本就會對貨櫃航運需求大增。而今又因， 1.缺人，全球120萬名船員，30萬名因疫情而無法換班，全球25%船員受到影響。 2.缺櫃，全球最大貨櫃租賃公司Triton在9月下旬表示，貨櫃租賃需求能見度已看到2021年2 月中旬；中國貨櫃製造商也已接單到明年 2~3月。3.缺船，即使5月起閒置船重回，至8月17日供給只剩4%，但強勁運貨需求使運價仍上揚，恐怕目前已經供需平衡甚至供給不足了。

上述原因使得貨櫃航運一櫃難求及運價大漲，預期貨櫃航運業旺季將好到明年農曆年前，才能填補一部分歐美旺季所需商品，一反10月中旺季結束；即使新冠疫情可能造成歐美封城再起，但對缺乏的民生物資卻也可能出現大量購買及囤積，致使貨櫃航運的需求可能不減反增。因第三季歐美航線運價大漲3成，第四季運價沒有下跌，貨櫃航運公司第四季獲利可能不輸給第三季。因油價下跌、 運價維持高檔、2021年一半合約價會換成高價約、2021 年經濟成長對貨櫃航運 的需求增加，且從以往美國補庫存降至最低點之後回補的時間至少需要1.5~2年以上來說，預期本波貨櫃航運業旺季先好到明年農曆年前，填補部分歐美旺季所需商品，然後稍微休息一下再繼續出貨，預估貨櫃運的景氣高峰將可延續到明年9~10 月，預期貨櫃航運業今明兩年獲利將會超出市場預估。且因貨櫃航運以公會聯盟方式經營，即使2022年貨櫃航運高峰已過，可能也不會 殺價競爭，屆時貨櫃航運業的獲利也將相對持穩，不像以往大幅波動。

以今明兩年貨櫃航運業預估的EPS來評論，目前台股很難找到這麼低本益比且具高殖利率的股票，若不是9月11日中國水運局限制漲價影響貨櫃航運股價回跌，不然的話，股價早就繼續大漲。9月中股價大幅拉回修正可能是初升段修正，修正完畢或將走主升段行情。在全球第一及第三的馬士基及中遠航股價已創新高，貨櫃航運股可能正在建構主升段行情。

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