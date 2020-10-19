美國財政部公布截至 9 月 30 日的財政年度預算赤字增加 218%達13 兆美元。美國 9 月零售銷售年增率為5.4%。上週五美股漲跌互見，漲跌幅介於-0.47至0.39％，美股四大指數短期高檔盤堅。APPLE下跌 1.40%，台積電ADR下跌 1.64%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

均線：支撐為12,500點至12,600點，壓力為13,031點附近。

技術指標：KD開口向下，9日K值大於50，短線偏多整理。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為158點附近，壓力為170點左右，KD技術指標開口閉合，9日K值大於50，短線偏多整理。

觀盤重點：

觀察台股指數是否能守穩在月線之上並挑戰萬三，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，我們認為近期選股方向為第三季財報優、第四季展望佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫。

5奈米將成2330台積電再顯神蹟的推進器。台積電第三季5奈米製程出貨占第三季晶圓銷售金額的8％，約達新台幣260億元，而第四季雖然少了華為海思訂單，但空下的5奈米產能已被蘋果包下。預估若蘋果iPhone 12銷售暢旺帶動A14應用處理器拉貨動能，台積電第四季5奈米營收貢獻將站穩900億元，約較第三季跳躍成長5倍。

北美及中國等客戶開始在第四季加大備貨需求，使車用相關晶片出貨步入升溫，這波需求有望一路延續到2021年初。在車用客戶拉貨升溫效應下，切入前裝及後裝的IC設計廠都有望雨露均霑。法人看好，切入毫米波雷達及車用特殊應用晶片（ASIC）的聯發科（2454）、車用乙太網路IC的瑞昱（2379）、先進駕駛輔助系統（ADAS）的偉詮電（2436）及凌陽（2401）、車用CMOS影像感測器的原相（3227）及晶相光（3530）等IC設計廠都有望搶攻這波車用復甦商機。

蘋果iPhone 12新機全球預購火熱，美、中兩大市場人氣爆棚，蘋果緊急追加備貨量，兩大組裝廠2317鴻海、4938和碩大動員，加碼工人返工獎金催產量。鴻海富士康鄭州廠獎金提高近一倍至人民幣1萬元（約新台幣3萬元），和碩旗下昌碩更祭出高達人民幣1.35萬元（約新台幣5.8萬元）的獎金。

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