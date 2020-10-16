日盛盤後｜月季線為多頭力守防線

2330台積電週四法說會沒發揮為台股打強針劑的效果，週五台股開平震盪走低，最高點12,896點一度站回5日線（12,880點），最低點12,750點失守10日線（12,780點）但守穩月線（12,699點）、季線（12,693點）、年線（11,633點）及半年線（12,031點），終場指數下跌77.45點，跌幅0.60%，收在12,750.37點，成交金額為1,861.69億元，小於5日均量（1,984億元）但約當於20日均量（1,867億元）。三大法人合計賣超43.30億元：外資賣超31.75億元、投信買超5.56億元、自營商賣超17.11億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

均線：支撐為12,500點至12,600點，壓力為13,031點附近。

技術指標：KD開口向下，9日K值（70）大於50，短線偏多整理。

櫃買指數跌幅0.70％，收在164.75點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為158點附近，壓力為170點左右，KD技術指標開口閉合，9日K值（76）大於50，短線偏多整理。

我們認為台股近期走勢高檔震盪整理，宜擇優擇強操作，台股選股方向可留意第三季財報優、第四季展望佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。

觀盤重點：蘋概、半導體、被動元件、運輸、原物料、水資源為短線盤面主流

蘋概：APPLE新產品陸續推出，3008大立光、2317鴻海、2474可成、3376新日興等可留意，1447力鵬旗下1444力麗打入蘋果智慧音箱HomePod供應鏈，6558興能高傳拿下蘋果耳機大單。

半導體：2330台積電成國際戰略公司，中芯國際恐受美國制裁，晶圓代工2303聯電、5347世界先進產能滿載，價格蠢蠢欲動，帶動廠務、設備、檢測2404漢唐、6196帆宣、3413京鼎、6187萬潤、6683雍智科技等將因先進製程而迎來商機。美國若發布中芯禁令可能造成NOR Flash缺貨，2337旺宏及2344華邦電可受惠於轉單效應。

IC設計指標股包括2454聯發科、3034聯詠、3227原相、4968立積、2379瑞昱、8016矽創、6415矽力-KY、2458義隆、6104創惟等。消費性產品將全面帶動氮化鎵GaN技術崛起，3317尼克森、6435大中、5299杰力等可望切入氮化鎵GaN及碳化矽（SiC）等市場搶食商機，3707漢磊也將受惠。

被動元件：資金輪動，2327國巨、2375凱美、6175立敦、2456奇力新週五相對強勢。

原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如水泥、1101台泥、1102亞泥、鋼鐵2006東鋼、2015豐興、2031新光鋼、塑化1309台達化、1312國喬、1305華夏、造紙1904正隆、1909榮成、橡膠6582申豐、2108南帝、銅2009第一銅等。

水資源：缺水題材發酵，8383千附、8936國統等週五吸睛。

5G：全球拚5G商轉，相關個股如PA在5G時代用量將增加，3105穩懋、2455全新、8086宏捷科等營運回升，散熱6230超眾、3324雙鴻、3338泰碩、3017奇鋐、3653健策等也因5G而受惠，5G相關通訊元件6271同欣電、3152璟德2020年迎新商機。

綠能：政府大力扶持綠能產業，離岸風電相關如3708上緯投控、1589永冠-KY、9958世紀鋼、3023信邦等長及太陽能相關的6244茂迪、6443元晶、5871中租-KY等可觀察。

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