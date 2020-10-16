日盛盤前｜台股指數進入萬三大關 美股四大指數收低

因新一輪刺激法案存在不確定性與歐洲宵禁引發第二波新冠疫情再起的疑慮，美股四大指數開低震盪，終場四大指數漲跌幅介於-0.47%~-0.07%，大型科技股普遍下跌，僅有美光與INTEL小漲，APPLE、谷歌、NVIDIA小幅拉回，跌幅較深為AMD-1.28%、台積電ADR-0.47%。

由於前一交易美股四大指數收低，加上市場觀望下午即將2330台積電法說，周四台股開低走低，盤中最低下跌至12,786點。尾盤雖然跌幅略有收斂，終場收在12,827.82點，下跌49點，跌幅0.71%。

OTC指數開平高震盪，終場收在91點，漲幅0.07%，短天期均線呈現多頭排列。目前上方壓力在前波高點169.64，下方支撐為半年線約160點。

加權技術面與籌碼面：

均線：周四台股開低走低，收黑K棒，再度跌破5日均線。 量能：成交量再縮至99億元，台股市場追價意願薄弱。 技術指標：日KD指標高檔震盪，黃金交叉開口逐漸縮小。 法人籌碼：三大法人合計-130.72億元；外資-134.41億元、投信+2.86億元、自營商+0.83億元。

蘋概股：APPLE 發表新品，激勵相關供應鏈零組件個股買氣，6558興能高喜獲Beats頸掛式藍芽耳機訂單，股價連續兩天上漲；1444力麗傳取得iPhone 12充電線外層覆材，股價爆量上攻，帶動同集團1447力鵬收漲停。

矽晶圓：SEMI（國際半導體產業協會）報喜，3523台勝科早盤快速攻高，帶動6182合晶、6488環球晶收盤上漲超過3%，5483中美晶收盤也有近2%漲幅。

太陽能：政府政策加持，3691碩禾開盤強攻漲停，3576聯合再生與2406國碩收盤均有6%以上漲幅；但6244茂迪、6443元晶股價則出現較大波動。

觀盤重點：

台股在長假過後緩步上攻，但指數進入萬三大關，市場追價態度轉趨謹慎，目前12600~13000點區間震盪，仍未明顯改變。由於市場資金未能有效擴張到2400億元以上，預期仍是類股快速輪動，建議將部分傳產加入選股名單；此外，目前續航力普遍不佳，宜嚴控追高風險。。

台積上修年營收 看增30%：晶圓代工龍頭2330台積電15日召開法人說明會，受惠於5G智慧型手機、高效能運算（HPC）、物聯網（IoT）等帶動先進製程強勁需求，第三季合併營收達3,564.26億元，歸屬母公司稅後淨利達1,373.10億元，同步創下歷史新高，每股淨利30元優於預期。台積電總裁魏哲家表示，5G及HPC需求延續到第四季，調升全年美元營收至年增率超過30％。台積電預估第四季美元營收達124～127億美元，與第三季相較成長2.2～4.6％，在假設新台幣兌美元匯率升值且達28.75元情況下，第四季新台幣營收介於3,565.00～3,651.25億元之間，較第三季持平至成長2.4％。平均毛利率介於51.5～53.5％，營業利益率達40.5～42.5％。

土洋法人看好長榮Q3獲利：今年是貨櫃航運的驚奇年，運價在今年4月落底緩步走升，6月起漲勢轉強，一直到10月中旬處於傳統的旺季尾聲，但運價高掛在高峰處呈現淡季不淡，有助利於第四季獲利，法人報告中最樂觀估2603長榮今年EPS將達81元，2021年貨櫃航運景氣樂觀。

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