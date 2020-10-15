日盛盤後｜指數再度量縮壓回

由於美股四大指數收低，加上市場觀望下午2330台積電法說，周四台股開低走低，盤中最低下跌至12,786點。尾盤雖然跌幅略有收斂，終場收在12,827.82點，下跌91.49點，跌幅0.71%。

OTC指數開平高震盪，終場收在165.91點，漲幅0.07%，短天期均線呈現多頭排列。目前上方壓力在前波高點169.64，下方支撐為半年線約160點。

加權技術面與籌碼面 ：

量能：周四台股開低走低，收黑K棒，再度跌破5日均線。

均線：成交量再縮至1796.99億元，台股市場追價意願薄弱。

技術指標：日KD指標高檔震盪，黃金交叉開口逐漸縮小。

法人籌碼： 三大法人合計-130.72億元；外資-134.41億元、投信+2.86億元、自營商+0.83億元。

觀盤重點：蘋概股、矽晶圓、太陽能逆勢表現

蘋概股：APPLE 發表新品，激勵相關供應鏈零組件個股買氣，6558興能高喜獲Beats頸掛式藍芽耳機訂單，股價連續兩天上漲；1444力麗傳取得iPhone 12充電線外層覆材，股價爆量上攻，帶動同集團1447力鵬收漲停。

矽晶圓：SEMI（國際半導體產業協會）報喜，3523台勝科早盤快速攻高，帶動6182合晶、6488環球晶收盤上漲超過3%，5483中美晶收盤也有近2%漲幅。

太陽能：政府政策加持，3691碩禾開盤強攻漲停，3576聯合再生與2406國碩收盤均有6%以上漲幅；但6244茂迪、6443元晶股價則出現較大波動。

記憶體 : 市場法人看好記憶體將擺脫景氣低谷，在5G伺服器需求延續、加上記憶體內容升級之下，預期2021～2022年有利記憶體產業成長，相關個股2408南亞科、2344華邦電，近日股價自低檔區轉強。

操作建議

台股在長假過後緩步上攻，但指數進入萬三大關，市場追價態度轉趨謹慎，目前12,600~13,000點區間震盪，仍未明顯改變。由於市場資金未能有效擴張到2,400億元以上，預期仍是類股快速輪動，建議將部分傳產加入選股名單；此外，目前續航力普遍不佳，宜嚴控追高風險。

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