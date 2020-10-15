日盛盤前｜台股價跌量縮 多方相對有利

在美國大選之前，經濟刺激法案恐怕難產，加上新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗問世時間可能延後，周三美股表現保守，終場四大指數全數下跌，跌幅介在53%~0.80% 之間，台積電 ADR則下跌 1.16%。

周三台股指數處於整理格局，全日最高與最低點僅有約64點的差距，雖然權值股包括2330台積電、2317鴻海、3008大立光、2454聯發科全數收在平盤之下，但資金流入中小型股，包括太陽能、風電、重電業、塑化、ABF、電源供應等族群皆有所表現，周三加權指數終場下跌82點，收在12,919.31點，跌幅為0.21%，仍守在5日線之上，成交金額為1874.28億元，籌碼方面，三大法人合計賣超73.59億元：外資賣超66.28億元、投信賣超4.9億元、自營商賣超2.41億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：周三大盤呈價跌量縮格局，於高檔區進行整理，目前價量結構仍屬健康。 均線：指數守穩5日線(約12,891點)之上，所有均線呈翻揚向上格局，指數未跌破5日線前，短多續強。 技術指標：周三KD指標持續呈黃金交叉，短線上對多方仍相對有利。

櫃買指數周三終場上漲31%，收在165.8點，表現較加權指數強勢，目前櫃買指數亦站穩在5日線(164.99點)之上，未跌破5日線之前，可持續偏多看待。

觀盤重點：

周三雖然電子權值股整理，指數攻勢停歇，但盤面資金有轉向中小型股的跡象，若類股輪動能夠健康延續，指數仍有挑戰前高13,021的機會，後續選股方面，考量電子股有匯損的不安定因素，我們建議投資組合中可適度納入傳產類股，後續可留意 : 績優蘋概、宅經濟受惠股、ABF載板、記憶體、半導體設備、貨櫃航運、鋼鐵等。

2330台積電法說將在15日下午登場，因先進製程產能供不應求，台積電今年資本支出提高至160～170億美元，市場關注資本支出金額是否有再提升的空間，若資本支出增加，在題材面上可能為相關半導體設備廠增加業績相像空間。

SEMI（國際半導體產業協會）公布半導體矽晶圓出貨預測報告，預期2020年半導體矽晶圓出貨將可望相較2019年成長4％，開始逐步回溫，且可望一路成長至2022年，市場法人預期，在半導體矽晶圓需求回升效應下，6488環球晶、6182合晶、3532台勝科及3016嘉晶等供應鏈，有望同步受惠。

面板大廠2409友達在大尺寸、中小尺寸面板出貨穩健成長帶動下，第 3 季營收站回 700 億元大關，達3 億元，季增 15.3%、年增 4.5 %，為近 7 季單季新高。市場傳出，友達昆山廠員工返台確診新冠肺炎，昆山廠13日晚間已配合當地政府疫調，全廠員工接受核酸檢測，檢驗結果公布血清檢驗無異常，廠內目前維持正常運作無影響。

五大電信公司已宣布iPhone 12 及iPhone 12 Pro預約、預購時程，電信商預估，本次將會是近4～5年來國內最大一波iPhone換機潮，外資法人認為，iPhone新機規格的驚喜雖然不多，但定價有吸引力，加上5G世代交替，可望催動2014年來最佳的換機潮，台系供應鏈包括2330台積電、4958 臻鼎-KY、2317 鴻海、4938 和碩、3105 穩懋、2439美律等。

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