日盛盤前｜台股價跌量縮 短多不變

週二華爾街大型銀行拉開了財報季序幕，摩根大通和花旗財報優預期，蘋果發布 iPhone 12 款新機，正式進入 5G 賽道。但繼嬌生疫苗喊卡後，美國跨國藥企禮來盤中宣布暫停新冠治療後期試驗，四大指數尾盤急跌；終場美股四大指數跌幅介於-0.63~-0.10%；蘋果-2.65%；AMD+1.17%；台積電ADR-1.40%；聯電ADR-2.68%。

第三季財報周本周開跑，週一美國科技股強勢大漲，週二台股以小高盤開出，最高來到上漲75點的12994.66點後，在美股期指跌點增加，2330台積電、2454聯發科、2379瑞昱等權值股走軟下，指數震盪走低，最低來到下跌98.81點的12857.10點，回測5日線有撐後，震盪盤堅，終場加權指數以小跌8.78點的12,947.13點作收，跌幅0.07%，成交量1,852.99億元。三大法人合計買超64.4億元：外資買超53.18億元、投信賣超5.66億元、自營商買超16.88億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價跌量縮，短多格局不變。 均線：回測5日線有撐，未跌破5日線前，短多續強。 技術指標：KD在9/30出現黃金交叉後，週二K、D持續走揚，未出現死亡交叉前，偏多操作為宜。

櫃買指數上漲38%，收在165.29點，站回5日線前，短多續強，支撐約163.5點附近，壓力約在166.5點附近。

觀盤重點：

指數本波上漲的上升趨勢線(12149點與12857點的切線，約與5日線重合)有撐，未跌破上升趨勢線前，短多仍有高點可期。

蘋果 (AAPL-US) 週三 (14 日) 台北時間凌晨舉行 iPhone 12 第二波秋季線上發表會，果迷引頸期盼的更輕、更快、更強大 5G iPhone 終於問世。蘋果發布四款新 iPhone 12，包括4 吋 iPhone 12 Mini、6.1 吋 iPhone 12、iPhone 12 Pro，以及 6.7 吋 iPhone 12 Pro Max。蘋果收盤下跌2.69% 至每股 121.05 美元。蘋果股價在發布會當日及一周內平均下跌，但 3 個月平均漲10.7%。

半導體族群好戲登場，台積電（2330）法說會進入最終倒數，外資圈動作頻頻，匯豐、摩根大通、摩根士丹利證券相繼調升財務預期，花旗環球證券最新重申對台積電樂觀展望，激勵台積電13日再創收盤價新高462元，市值攀升至98兆元創台股新紀錄。

10月為減資換發新股買賣旺季，今年有40逾檔進行減資，漲跌各半。繼楠梓電（2316）及錸德（2349）減資股恢復買賣後，近期有7檔減資換發新股將恢復買賣，其中國產（2504）減資股在16日買賣，而下周一（19日）有裕隆（2201）、東訊（2321）、泰谷（3339）、研勤（3632）、鈺緯（4153）及三聯（5493）等6檔減資股同日買賣，在近期盤勢轉趨震盪，面臨市場考驗。

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