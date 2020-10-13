日盛盤後｜5日線有撐 台股多頭續強

第三季財報周本周開跑，週一美國科技股強勢大漲，週二台股以小高盤開出，最高來到上漲38.75點的12,994.66點後，在美股期指跌點增加，2330台積電、2454聯發科、2379瑞昱等權值股走軟下，指數震盪走低，最低來到下跌98.81點的12857.10點，回測5日線有撐後，震盪盤堅，終場加權指數以小跌8.78點的12,947.13點作收，跌幅0.07%，成交量1,852.99億元。三大法人合計買超64.4億元：外資買超53.18億元、投信賣超5.66億元、自營商買超16.88億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能： 價跌量縮，短多格局不變。

均線：：回測5日線有撐，未跌破5日線前，短多續強。

技術指標：KD在 9月30日 現黃金交叉後，週二K、D持續走揚，未出現死亡交叉前，偏多操作為宜。

櫃買指數上漲0.38%，收在165.29點，站回5日線前，短多續強，支撐約163.5點附近，壓力約在166.5點附近。

指數本波上漲的上升趨勢線（12149點與12857點的切線，約與5日線重合）有撐，未跌破上升趨勢線前，短多仍有高點可期。

觀盤重點：蘋概股、貨櫃航運、被動元件、成衣、業績成長股

蘋概股：在投資人對新iPhone 的熱烈期待，讓蘋果週一股價上漲 6.4%，創下 7 月 31 日以來最大單日漲幅，激勵蘋概股表現，包括:3529力旺、5215科嘉-KY、5269祥碩、2387精元、3673TPK-KY、1904正隆、6269台郡、3105穩懋、1444力麗、4966譜瑞-KY等均有不錯的表現。

貨櫃航運：在海運市場需求暢旺、運價飆高下，貨櫃航運業9月和第三季合併營收普遍表現亮眼，進入第四季由於歐美貨物進口需求持續暢旺，貨櫃缺櫃情況未解，運價可望持續維持高檔之下，包括:2636台驊投控、2603長榮、2609陽明、2613中櫃等均有亮麗的表現。

被動元件：在終端市場需求看好，加上進入5G 時代被動元件用量大增，被動元件中長期需求看旺，無論是MLCC廠、電感廠、保護元件廠以及鋁電廠均有程度不一的擴廠計畫，由6127九豪漲停領軍，包括:6224聚鼎、2375凱美、2492華新科、2478大毅、6173信昌電等均逆勢上漲。

操作建議

週二台股回測上升趨勢線（12149點與12857點的切線，約與5日線重合）有撐，加上美國第三季財報週本周開跑，且台灣上市櫃公司也將陸續公布第三季財報之下，未跌破上升趨勢線前，短多仍有高點可期。台股短線可留意: 蘋概股、貨櫃航運、被動元件、成衣、業績成長股等。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!