日盛盤前｜台股短多續強 美股科技股強勢

美股第三季財報周本周開跑，週一科技股強勢大漲，5G iPhone 問世前夕，蘋果股價狂飆逾 6%，亞馬遜在一年一度會員日前勁揚，道瓊上漲逾 250 點，那指收紅7%，創9月9日以來最佳表現；終場美股四大指數漲幅介於+0.88~+2.56%；蘋果+6.35%；亞馬遜 4.75%；台積電ADR+2.42%；聯電ADR-1.57%。

在白宮擬推8兆刺激法案，上週五美股四大指數上揚，激勵週一台股在2330台積電、2454聯發科、2379瑞昱等權值股領軍下以跳空上開的方式挑戰上檔13,031點與13,021點的切線反壓，但受到3008大立光營收與展望不如預期的影響下，指數震盪走低，終場加權指數以上漲68.72點的12,955.91點作收，漲幅0.53%，成交量2,296.29億元。三大法人合計買超154.04億元：外資買超133.68億元、投信賣超6.14億元、自營商買超26.51億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：價漲量增，短多格局不變。 均線：短、中、長期均線均上揚，未跌破5日線前，短多續強。 指標：KD在9/30出現黃金交叉後，週一K、D開口持續擴大，未出現死亡交叉前，偏多操作為宜。

櫃買指數下跌0.18%，收在164.67點，未跌破5日線前，短多續強，支撐約162.5點附近，壓力約在166點附近。

觀盤重點：

指數挑戰上檔13,031點與13,021點的切線反壓，短、中、長期均線走揚，KD黃金交叉且開口持續擴大，在指數未出現爆量中長黑K，或跌破5日線前，短多仍有高點可期。

國安基金委員會昨 (12) 日召開第 3 季例會，與會委員們認為，儘管國際疫情仍然嚴峻，但我國防疫有成，加上出口成長、經濟持續復甦，加上全球資金行情足以支撐股市，因此拍板決議國安基金退場，讓股市恢復市場機制，正式結束 207 天的護盤任務，據統計，國安基金自 3 月 20 日起共花了 207 天護盤，護盤天數為史上次高；但投入金額僅57 億元，護盤規模為有史以來新低。

東洋 (4105-TW) 昨 (12) 日宣布，向德國藥廠 BioNTech 初步爭取到 3000 萬劑新冠肺炎疫苗的台灣代理權，首批 1000 萬劑疫苗預計明年第 1 季到貨，約可供應 500 萬人施打，預計本月底前，與 BioNTech 完成訂單與定價。

美股大選行情起跑，在白宮、國會重啟經濟激勵措施後，道瓊、那斯達克等四大指數持股反彈，投資人更關心台股上市櫃公司9月合併營收的表現，關注未來營運的續航力動能，特別是營運創新高，在營運高峰的個股。外資近期買超且9月合併營收創高並呈現年增、月增的個股有2330台積電、2454聯發科、2344華邦電、3711日月光投控、2308台達電、1718中纖、3034聯詠、4961天鈺、3014聯陽、4919新唐、2379瑞昱、2417圓剛、3023信邦、1789永冠-KY、3605宏致等個股，成為外資提前卡位台股萬三行情的聚焦點。

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