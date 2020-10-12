日盛盤後｜挑戰前高 台股多頭續強

在白宮擬推1.8兆刺激法案，上週五美股四大指數上揚，激勵週一台股在2330台積電、2454聯發科、2379瑞昱等權值股領軍下以跳空上開的方式挑戰上檔13,031點與13,021點的切線反壓，但受到3008大立光營收與展望不如預期的影響下，指數震盪走低，終場加權指數以上漲68.72點的12,955.91點作收，漲幅0.53%，成交量2,296.29億元。三大法人合計買超154.04億元：外資買超133.68億元、投信賣超6.14億元、自營商買超26.51億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能： 價漲量增，短多格局不變。

均線：：短、中、長期均線均上揚，未跌破5日線前，短多續強。

技術指標：KD在9月30日出現黃金交叉後，週一K、D開口持續擴大，未出現死亡交叉前，偏多操作為宜。

櫃買指數下跌0.18%，收在164.67點，未跌破5日線前，短多續強，支撐約162.5點附近，壓力約在166點附近。

指數挑戰上檔13,031點與13,021點的切線反壓，短、中、長期均線走揚，KD黃金交叉且開口持續擴大，在指數未出現爆量中長黑K，或跌破5日線前，短多仍有高點可期。

晶圓代工、IC設計、綠電、電線電纜、業績成長股

IC設計：受惠居家辦公、遠距教學等需求帶動，在多檔IC設計股第三季營收亮眼，第四季也持續看好的激勵下，由3588通嘉漲停領軍，包括:3259鑫創、2454聯發科、5274信驊、2379瑞昱、6679鈺太、2458義隆等均有不錯的表現。

綠電：今年被視為台灣綠電交易元年，開放綠電直供、轉供賣給客戶，且政府逐步加速台灣的能源轉型，並逐年提升綠電佔比，加上太陽能產業第三季營收亮眼，下半年有望轉虧為盈之下，包括：3708上緯投控、3686達能、6477安集、6443元晶、2406國碩、3691碩禾等均以漲停作收。

電線電纜：受惠政府公共工程標案加速釋出、離岸風電及太陽能電廠對線纜需求提升、建商辦及廠辦需求強勁等帶動，或轉投資收入挹注下，第三季營運表現相對亮眼，由1609大亞漲停領軍，包括：1612宏泰、1605華新、1608華榮、1617榮星等均有亮麗的表現。

操作建議

週一台股挑戰上檔13,031點與13,021點的切線反壓，在量價配合，KD黃金交叉且開口持續擴大，短、中、長期均線均上揚下，技術面上有機會再創指數新高，未跌破5日線前，偏多操作為宜。台股短線可留意：晶圓代工、IC設計、綠電、電線電纜、業績成長股等。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!