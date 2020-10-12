日盛盤前｜台股多頭氣勢延續 美四大指數短期震盪整理

美國總統川普公開表示願意支持更大規模的新冠援助計劃，他並且表示新的刺激計畫談判正取得進展，美國首次申請失業救濟人數連續第二週下降，國慶連假期間美股漲幅介於1至3％，美股四大指數中長期趨勢偏多，短期震盪整理。大陸媒體報導，2330台積電已取得美國商務部許可，可以向華為供應部分產品，國慶連假期間台積電ADR上漲逾4%。外傳AMD正就收購競爭對手賽靈思進行深入談判，賽靈思上週五大漲11%，AMD下滑3.94%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於多頭氣勢延續。 均線：支撐為12,500點至12,600點，壓力為13,031點附近。 技術指標：KD開口向上，9日K值逼近超買區，短線偏多但提防拉回。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為160點附近，壓力為170點左右，KD技術指標開口向上，9日K值在50附近，短線整理。

觀盤重點：

觀察台股指數是否能守穩5日線及季線，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，我們認為近期選股方向為9月營收優、第三季財報佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫。

2330台積電9 月營收85 億元，在趕工出貨華為帶動下，加上蘋果、超微等大廠卡位搶產能，營收月增 3.8%，年增 24.9%；第三季營收 3564.26 億元，季增 14.7%，年增 21.65%，改寫去年第四季寫下的單季新高紀錄，且優於財測預期。

2454聯發科9月合併營收月增7％達378.66億元，較去年同期成長61.2％，創下單月營收歷史新高。第三季合併營收972.74億較第二季成長43.9％，與去年同期相較成長44.7％，同創季度營收歷史新高。累計前三季合併營收2257.41億元，較去年同期成長24.4％優於預期。

2308台達電子公布9月合併營業額，衝上新台幣04億元，月增6.8%，年增14.5%，創下歷史新高紀錄，帶動第3季營收同步創歷史新高；第4季展望預期也不會太差。

蘋果可望於台北時間14日的線上新品發表會推出首款5G版iPhone，華爾街分析師和投資人普遍預期，新iPhone將掀起「前所未見的換機潮」，預估5%的iPhone使用者準備在未來一年換機，看好蘋果在本月起的會計年度全年將賣出2.2億支iPhone。新iPhone將擴大備貨，兩大組裝廠鴻海（2317）、和碩（4938）是大贏家，本季營收都將攀上年度最高點，鴻海單季營收季增率上看五成。

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