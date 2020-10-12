宏遠盤前|川普做多拚連任 將有利全球股市

川普神速康復，做多美股拚連任

美股從9月2日最高點往下修正3週，反應8月超漲後回跌、拜登當選對金融市場不利、川普宣稱選輸也不會和平轉交政權等負面因素影響，所幸9月25日美國會提出新的紓困法案，激勵美股跌深反彈，美股反彈5天。但10月1日因川普及第一夫人感染新冠肺炎，美股嚇跌，費半及那斯達克指數大跌3.08%及2.22%，反應美股及個股漲多後的震盪。但川普卻在10月6日神速康復及出院，自詡為抗疫英雄且獲得近期新聞主導權，開始做多美股來拉抬選情，使得上週美股三大指數上漲3.3%~4.8%，創下自7月初以來表現最好的一週，其中費半指數更是大漲7.97%創新高。

綜觀以往美股在美總統大選前一個月可能出現小幅下跌，反應選前漲多回跌及觀望氣氛，但選前一個月美股大跌卻往往使得現任總統難以連任；因9月美股已事先下跌一段，推論川普拚連任應會大力做多10月美股，預期美股會有行情可期。若以美股從9月3日往下跌，9月25 日直接反彈3~5週，不畏川普10月1日染疫的影響(只下跌 1 天)，原因是，1.這幾天川普神速復原且將自己塑造成抗疫英雄，即使目前川普民調大幅落後拜登，更是需要大力做多美股拚勝選連任；2.是眾議院通過新一輪財政刺激方案，川普暗示將推出比兩黨規模更大且將超過3.4兆美元的救助方案，因而上周美股表現更強勢，有可能直接漲到10月中下旬，再盤整等待美國總統大選的結果。

上週美股卻因川普神速康復並且做多美股，使得上周美股大幅反彈，表現的 遠比市場預期的還要強勁，一反市場分析或將下跌數天的影響。在川普成功主導新聞媒體且繼續做多美股拚連任，費半指數已領先創新高，甚至華爾街也在醞釀若拜登當選總統且可能同時掌握參眾兩院，更有利推出刺激方案，一反拜登當選將不利於金融市場。如此不僅10月美股會有選舉行情可期，美股四大指數或將有可能再創新高也說不定，如此也會對全球股市有利。

節慶前換手成功，有利節慶後台股表現

美股漲多修正、兩岸緊張、中秋節變盤說，9 月中下旬當周台股大跌 623 點， 市場一片悲觀；所幸9月25日起美股反彈5天，雖然川普在10月1日染疫有影響美股及全球股市修正一天，但川普神速痊癒及出院，美股及全球股市反彈，帶動台股連兩周共反彈655點，上週四台股收在12,887點，化解下探12,000點關卡的悲觀氣氛。若以近幾周來台股投資氣氛保守甚至悲觀，尤其9月20日當週台股大盤大跌623點，或許要賣的人都已在當時賣出，在連兩周反彈過程中，近期股票籌碼可能已換手成功，持股轉換到有信心的投資人手中，或將使得台股可能在10月繼續反彈或上漲；包含，1.川普痊癒及出院，美國眾議院快速通過新一輪財政刺激方案，美股大漲，台股將跟進大漲；2.外資今年至9月底賣超台股近7千億元，上週外資回補，外資若有大舉回補台股，可望在節慶後出現較強的反彈行情或上漲行情(再創新高)。

10月美股及台股或有可能做反彈行情(不創新高)或是上漲行情(創新高)，惟重 點還是選股重於選市，選對股票將比指數更重要。綜觀台股大盤最後一段漲到最高點，初期個股都有機會反彈，但是漲幾天後，往往因外資回補業績較佳、本益比不高、股價適度修正的權值股、產業龍頭股、業績股，墊高大盤指數反彈，甚至大盤數還可能小創新高。此時可能出現基本面趨勢往下，但漲太多且籌碼凌亂的股票、投機股往下跌，意即可能拉抬中大型的權值股及業績股，跌中小型股票的情況。

電子權值股推升大盤，貨櫃航運或走主升段行情

電子股跌幅深，只要美股反彈，三大法人及投資人會去搶反彈，所以電子股 敢漲敢跌；當美股下跌，尤其費半指數及那斯達克指數下跌，電子股也會跟著回跌。近期除中芯被美國列入黑名單，台灣半導體廠受惠且股價強勢，上周以聯電表現最強勢，股價創新高，主因外資推薦；不過，在外資大力推薦之際，上週四外資大舉賣超聯電3.16萬張，且因公布9月營收低於8月，本周股價或將漲多承壓。但近日傳出台積電有機會獲得美國許可供應非手機及基地台產品晶圓代工，意即跟Intel、AMD一樣，台積電將可以提供華為在PC/SERVER的晶圓代工，有小幅受惠機會，台積電及相關供應鏈股價也會有上漲的表現機會；若台積電股價可創新高，或將帶領大盤往上及有再創新高的機會。另受到疫情帶動在家上班上課，使得NB/MB、PC、平板電腦、電視等相關產品需求強勁，面板缺貨使得第三季大面板報價大漲3成且在10月續漲、網通需求也相對較佳，太陽能則因能源政策主導使得景氣較佳。

蘋果新手機即將在10月13日發表且要開始拉貨對股價基期低的相關零組件廠有利，不過仍需留意上周四大立光法說釋出業績不如預期的情況。從上述產業及相關公司可留意台積電、聯電、微星、技嘉、友達、群創、智邦、中磊、台光電、穩懋、國巨、鴻海，及部分IC設計等公司。但需留意台幣對美元大幅升值恐造成匯兌損失，9月中上游零組件廠營收將達到高峰，而後往下進入淡季。許多IC設計公司成也華為，敗也華為，9月在華為狂拉貨之下見業績高峰，上週股價跌深反彈；不過10月以後業績將往下，且因可能在第三季過度對晶圓廠下單第四季，將因無法出貨華為而使得庫存大增的風險，預期股價高點恐已過。市場分析師有過度樂觀預估今年第四季及明年業績及獲利的情況，恐需提防華為供應商今年第四季及明年業績及獲利不如預期，市場分析師開始出現下修潮，不可過度樂觀及大意。

傳產股與電子股產生資金輪動及排擠，電子股漲，傳產股表現平淡，電子股跌，傳產股表現較佳。由於三大法人及投資人對電子股過度青睞，對傳產股興致缺缺，但因電子股股價漲幅已大且籌碼凌亂及本益比高，這樣情況下或將使得部分籌碼乾淨且獲利大幅成長的傳產股，說不定未來股價有行情，第四季漲幅可能大，目前傳產股包含貨櫃航運、水泥、運動用品及綠電政策等景氣較佳。美國零售庫存低於歷史水位，各零售商都在補各民生商品庫存，且因上半年封城無法運貨，下半年要回補大量商品原本就會對貨櫃航運需求大增；而今又因缺人、缺櫃、缺船等三大挑戰下，使得目前貨櫃航運一櫃難求及運價大漲，預期貨櫃航運業旺季將好到今年底到明年農曆年前，才能運完及填補完歐美所需的商品庫存，一反旺季在10月中結束的情況。

又因油價下跌對今年獲利貢獻非常有利，且因2021年經濟成長使景氣高峰將可延續到明年9~10月，貨櫃航運業今明兩年的獲利將超出市場預期；如以今明兩年貨櫃航運業可能的獲利及EPS來評論，目前很難找到這麼低本益比且高殖利率的股票。若不是9月11日中國水運局限制漲價，使貨櫃航運股股價被大幅殺低，不然的話，股價早就繼續大漲；近期股價修正可能只是初升段修正而已，修正完畢或將走主升段行情，萬海股價已領先創新高，預期長榮、陽明、萬海、台驊投控等今明兩年獲利大幅成長，仍將會有表現機會。

近期鋼鐵、 塑化、風電股也都上漲過，短線漲多回跌，建議仍然可以高出低進的區間操作方式來做投資，但水泥股尚未漲到，應有補漲行情可期，尤其水泥業因中國災後重建及落後進度趕工，預期第四季旺季將會更旺，台泥及亞泥今明年本益比不到10倍及8~9倍，且從以往股價從9~10月低點漲到隔年5~6 月股價高點，漲幅約2~4成不等，也是不錯標的。

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